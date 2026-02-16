Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (16/2) στα Δικαστήρια Λαμίας, ο 38χρονος Βούλγαρος ισοβίτης που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε εντός του Αρχιφυλακείου των Φυλακών Δομοκού, 43χρονο Έλληνα βαρυποινίτη.

Ο 38χρονος, μέσω του δικηγόρου του Αθανάσιου Τάρτη ζήτησε και πήρε προθεσμία, ώστε να απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή Λαμίας την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου το πρωί.

Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ωστόσο σύμφωνα με τον δικηγόρο του που μίλησε στο LamiaReport τα γεγονότα είναι πολύ διαφορετικά.

Σύμφωνα με τον κ. Τάρτη, ο εντολέας του βρισκόταν στο γραφείο του Αρχιφύλακα για δική του υπόθεση, όταν εμφανίσθηκε ο 43χρονος βρίζοντας και απειλώντας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Βούλγαρος βαρυποινίτης, αρχικά έστρεψε το περίστροφο στον Αρχιφύλακα κι όταν του φώναξε το έστρεψε και προς εκείνον. Πάλεψαν και κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο και να τον πυροβολήσει.

Από κει και πέρα, δύο από τις τρεις σφαίρες που έριξε, βρήκαν τον 43χρονο στο κεφάλι που έπεσε νεκρός. Στο σκηνικό του εγκλήματος ανέφερε ότι δεν ήταν μπροστά ο Αλκέτ Ριζάι, όπως είχε καταγραφεί από αρκετά μέσα ενημέρωσης.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του κ. Τάρτη: