Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Βρίσκονται σε εξέλιξη από το μεσημέρι οι καταθέσεις στα Δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου για περισσότερες από τρεις ώρες παραμένουν ο δικηγόρος κ. Βέρας, ο εντολέας του, ο 33χρονος ανιψιός και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς και η σύντροφός του, η οποία είχε φτάσει στο σημείο λίγο μετά το τραγικό συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα έχει ήδη καταθέσει επί περίπου 2,5 ώρες, ενώ αυτή την ώρα καταθέτει ο 33χρονος ανιψιός.

Η παρουσία τους στο Δικαστικό Μέγαρο σχετίζεται με την κατάθεση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς ο 33χρονος φέρεται να ήταν ο στόχος της μοναδικής σφαίρας που δεν βρήκε τον στόχο της, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Κατά το φονικό περιστατικό, ο δράστης πυροβόλησε πέντε φορές, σκοτώνοντας τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη και φίλο του. Ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη κατονομαστεί και αναγνωριστεί ανεπιφύλακτα από τον 33χρονο αυτόπτη μάρτυρα.

Η ανακρίτρια, ενώπιον της οποίας υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει εκ νέου καταθέσεις από τον 33χρονο και τη σύντροφό του, καθώς θεωρούνται πρόσωπα-κλειδιά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: ertnews.gr