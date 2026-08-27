Στα δικαστήρια μεταφέρεται υπόθεση θανάτου γυναίκας στο Νοσοκομείο Χανίων, κατά τη διάρκεια τοκετού.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 3 Ιουλίου 2023, ενώ η εκδίκαση της αγωγής της οικογένειας έχει προσδιοριστεί για τις 16 Σεπτεμβρίου 2026 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, την ημέρα εκείνη θα συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων αγωγή του συζύγου αλλά και της οικογένειας της θανούσης, που στρέφεται κατά του Νοσοκομείου.

Οι δικηγόροι της οικογένειας αναφέρουν ότι «η υπόθεση αφορά στον άδικο χαμό της Δ.Κ. την 3/7/23 και τη βαρύτατη και μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη του άρρενος τέκνου της που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Παράλληλα εκκρεμεί ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων η επί της αυτής υποθέσεως ποινική διαδικασία».

Τότε, η 36χρονη, μετά από αρκετές ώρες γέννησε με φυσιολογικό τοκετό, αλλά παρουσίασε επιπλοκές, εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου και κατέληξε λίγο αργότερα.

Το νεογέννητο είχε μεταφερθεί από την πρώτη στιγμή για νοσηλεία στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Στη νεκροψία νεκροτομή ήταν παρόντες και τεχνικός σύμβουλος από πλευράς της οικογένειας.

Στην αγωγή ο σύζυγος της γυναίκας και η οικογένεια της αναφέρονται στα γεγονότα ενώ με την αγωγή ζητούν να αναγνωριστεί χρηματική αποζημίωση στο παιδί αλλά και στην οικογένειά του για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη.

Πηγή: zarpanews.gr