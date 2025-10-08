Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκεται από το πρωί ο Βασίλης Μπισμπίκης, όπου και περιμένει να δικαστεί για το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτέμβρη, όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του επάνω σε σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας τους σοβαρές ζημιές.

Επισημαίνεται ότι σε βάρος του ηθοποιού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παραβίαση του ΚΟΚ, καθώς προκάλεσε ζημιές σε τρία τουλάχιστον αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο, ενώ του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν έτρεχε, αλλά απλώς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Τόνισε, μάλιστα, ότι δεν εγκατέλειψε τον χώρο του ατυχήματος, καθώς ενημέρωσε τόσο την ασφαλιστική εταιρεία όσο και την Αστυνομία.