Στα Δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης 06/08 ο Δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου που κατηγορείται ως μελετητής, μαζί με το εργολάβο και τον ιδιοκτήτη εταιρείας με ανεμογεννήτριες για τους σπινθήρες σε καλώδια του δικτύου, που έγιναν αφορμή να ξεκινήσει η μεγάλη φωτιά που έκαψε περίπου 145.000 στρέμματα στην Αττικοβοιωτία.

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν και στους 3 διωκόμενους είναι :

Εμπρησμός με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος (κακούργημα)

Εμπρησμός με ενδεχόμενο δόλο σε οικιστική περιοχή (κακούργημα )

Υποβάθμιση περιβάλλοντος (πλημμέλημα)

Η έρευνα των Αρχών οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι ένα βραχυκύκλωμα από την ταλάντωση των δύο αγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στο αιολικό πάρκο στην περιοχή Μαύρο Σπιθάρι στη Βοιωτία ,ήταν αυτό που προκάλεσε σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα με τη φωτιά στη συνέχεια να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, καίγοντας μία τεράστια έκταση όχι μόνο στη Βοιωτία αλλά και στην Αττική.

Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν υποστηρικτές του Δημάρχου, που τον υποδέχτηκαν με χειροκρότημα.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι χθες ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς γνωστοποίησε ότι η Περιφέρεια καταθέτει παράσταση πολιτικής αγωγής στην υπόθεση του εμπρησμού και δήλωσε ότι «δεν μπορεί και δεν πρόκειται να μένει θεατής απέναντι σε πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και στερούν από πολίτες τις περιουσίες τους».