Τα βλέμματα μαγνητίζει με την επιβλητική του παρουσία στις ελληνικές θάλασσες το εντυπωσιακό superyacht ANAWA, μήκους 62 μέτρων. Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία explorer σκάφη παγκοσμίως, το οποίο επιβεβαιώνει τη δυναμική της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού για τον θαλάσσιο τουρισμό υψηλών προδιαγραφών.

Το υπερπολυτελές σκάφος, τύπου SeaXplorer, φέρει την υπογραφή της Damen Yachting. Το κόστος κατασκευής του υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια δολάρια και ιδιοκτήτης του φέρεται να είναι ο Βραζιλιανο-Ελβετός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Jorge Paulo Lemann. Το ANAWA ξεφεύγει από τα συνηθισμένα luxury yachts, καθώς είναι σχεδιασμένο για ακραίες εξερευνήσεις, διαθέτοντας εντυπωσιακές δυνατότητες.

Συγκεκριμένα, μπορεί να καλύψει έως και 6.000 ναυτικά μίλια χωρίς ανεφοδιασμό. Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο ελικοδρόμιο, καθώς και κλειστό υπόστεγο ελικοπτέρου. Φιλοξενεί με άνεση 12 επισκέπτες, ενώ υποστηρίζεται από πλήρωμα 20 ατόμων. Η μέγιστη ταχύτητα πλεύσης του αγγίζει τους 15 κόμβους.

Με αφορμή την άφιξη του πολυτελούς σκάφους, ο Cpt. Γιώργος Βάλλης, μέσα από σχετική του δήλωση, τόνισε πως η παρουσία τέτοιων mega yachts αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό yachting. Το μοναδικό φυσικό περιβάλλον και η πολυνησία της χώρας δημιουργούν τον τέλειο καμβά για τουρισμό κορυφαίου επιπέδου.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται από την Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., πίσω από τη βιτρίνα της χλιδής κρύβεται η ουσία: οι επαγγελματίες και τα εξειδικευμένα πληρώματα που σηκώνουν το βάρος της ασφαλούς λειτουργίας αυτών των πλωτών κολοσσών.

Κάθε άφιξη τέτοιου βεληνεκούς μεταφράζεται άμεσα σε: Τόνωση της τοπικής και εθνικής οικονομικής δραστηριότητας. Προσέλκυση νέων, ποιοτικών επενδύσεων. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ανεκτίμητη διεθνή προβολή της Ελλάδας.

Το στοίχημα των υποδομών

Το μήνυμα για την επόμενη ημέρα είναι σαφές, σύμφωνα με τον ίδιο. Προκειμένου η Ελλάδα να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή τη δυναμική και να βελτιώσει τη θέση της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός. Η αναβάθμιση των υποδομών, η δημιουργία σύγχρονων μαρίνων, η ενίσχυση της ασφάλειας και, πάνω απ’ όλα, η στήριξη του εξειδικευμένου ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν μονόδρομο.

Το μεγάλο στοίχημα είναι η χώρα να πάψει να αποτελεί απλώς έναν «όμορφο σταθμό» για τα mega yachts, και να εδραιωθεί οριστικά ως ένας πρωταγωνιστικός, απόλυτα οργανωμένος και ασφαλής προορισμός στον διεθνή χάρτη του yachting.