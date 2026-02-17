Ένα αλλιώτικο καρναβάλι οργάνωσαν την Κυριακή 15/02 οι κάτοικοι στα Εξάρχεια. Μία γιορτή αντίστασης και αντίδρασης σε μία γειτονιά, που ταλαιπωρείται από το 2022 από τα έργα του μετροπόντικα.

Μασκαρεύτηκαν και πήραν μαζί… παιδιά και σκυλιά για να κάψουν σε μία κίνηση συμβολισμού, τον δικό τους βασιλιά καρνάβαλο, δηλαδή, τον μετροπόντικα.

Η Ανοιχτή Συνέλευση «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων», σχολιάζοντας τα γεγονότα της Κυριακής, σημείωσε πως «δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να σταματήσει την ορμή». Οι κάτοικοι της περιοχής σήκωσαν τις λαμαρίνες και μπήκαν στον χώρο του εργοταξίου, για να δουν τι απέμεινε από την παλιά τους γειτονιά.

«Οι άνθρωποι περπάτησαν ξανά στο χώμα και το εναπομείναν πλακόστρωτό της, τα παιδιά έπαιξαν μπάλα» αναφέρει η ανακοίνωση της Ομάδας Αγώνα.

«Ο κόσμος δεν ήθελε να βγει. Μπήκε στην πλατεία και απέδειξε ότι μπορεί να κάνει πραγματικότητα το όνειρο. Τελικά φάνηκε ότι δεν έμεινε κανείς που να βρίσκει λόγο να υπερασπιστεί την περίφραξη. Ούτε αυτοί που το ήθελαν», περιγράφει η πρωτοβουλία.

«Η πλατεία πρασίνισε ξανά, στην πλατεία ξαναέπαιξαν παιδιά» αναφέρει η ανακοίνωση. Δείτε το πλήρες κείμενο:

