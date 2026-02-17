Ένα αλλιώτικο καρναβάλι οργάνωσαν την Κυριακή 15/02 οι κάτοικοι στα Εξάρχεια. Μία γιορτή αντίστασης και αντίδρασης σε μία γειτονιά, που ταλαιπωρείται από το 2022 από τα έργα του μετροπόντικα.

Με μουσική και εκδηλώσεις πολιτισμού

Μασκαρεύτηκαν και πήραν μαζί… παιδιά και σκυλιά για να κάψουν σε μία κίνηση συμβολισμού, τον δικό τους βασιλιά καρνάβαλο, δηλαδή, τον μετροπόντικα.

Έκαψαν τον … μετροπόντικα που τους στερεί από το 2022 την πλατεία της γειτονιάς

Η Ανοιχτή Συνέλευση «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων», σχολιάζοντας τα γεγονότα της Κυριακής, σημείωσε πως «δεν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να σταματήσει την ορμή». Οι κάτοικοι της περιοχής σήκωσαν τις λαμαρίνες και μπήκαν στον χώρο του εργοταξίου, για να δουν τι απέμεινε από την παλιά τους γειτονιά.

Οι λαμαρίνες στο εργοτάξιο του μετρό

«Οι άνθρωποι περπάτησαν ξανά στο χώμα και το εναπομείναν πλακόστρωτό της, τα παιδιά έπαιξαν μπάλα» αναφέρει η ανακοίνωση της Ομάδας Αγώνα.

Τα παιδιά περπάτησαν και έπαιξαν στην πλατεία

«Ο κόσμος δεν ήθελε να βγει. Μπήκε στην πλατεία και απέδειξε ότι μπορεί να κάνει πραγματικότητα το όνειρο. Τελικά φάνηκε ότι δεν έμεινε κανείς που να βρίσκει λόγο να υπερασπιστεί την περίφραξη. Ούτε αυτοί που το ήθελαν», περιγράφει η πρωτοβουλία.

Λίγη ώρα αργότερα έφτασαν στο χώρο δυνάμεις των ΜΑΤ

«Η πλατεία πρασίνισε ξανά, στην πλατεία ξαναέπαιξαν παιδιά» αναφέρει η ανακοίνωση. Δείτε το πλήρες κείμενο:

 

