Την επισφαλή λειτουργία του ακτινολογικού τμήματος και του αξονικού τομογράφου καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του Nοσοκομείου Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη, λόγω υποστελέχωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νοσοκομείο είναι εξοπλισμένο με δύο αξονικούς τομογράφους και, παρά το γεγονός ότι οι οργανικές θέσεις θα έπρεπε να είναι 15, σήμερα εργάζονται μόλις τέσσερις τεχνολόγοι. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου κάνουν λόγο για αντίξοες συνθήκες σε ημέρες όπου εφημερεύει το νοσοκομείο. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ενώ στους αξονικούς τομογράφους απαιτούνται δύο τεχνολόγοι, τελικά εργάζεται μόλις ένας, με συνέπεια πολλές φορές να μην πραγματοποιούνται βιοψίες ή να περιορίζονται σε σημαντικό βαθμό.

Εξαιτίας της υποστελέχωσης, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου την προσεχή Δευτέρα προχωρούν σε στάση εργασίας (08.00 – 09.00) και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πύλη του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Για πολλοστή φορά, το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου Παπανικολάου επανέρχεται για το πρόβλημα υποστελέχωσης. Συγκεκριμένα, το ακτινολογικό τμήμα – αξονικός τομογράφος τίθεται εν αμφιβόλω η λειτουργία του λόγω της σοβαρής υποστελέχωσης.

Δεν είναι επιτρεπτό να καλούνται οι συνάδελφοι σε επισφαλή λειτουργία.

Στάση εργασίας τη Δευτέρα 08.00 – 09.00 και συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά από την πύλη στις 08.00».

Π.Π.

Πηγή: thesspost.gr