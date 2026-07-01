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Η ελληνική σκηνή των cocktail έγραψε ιστορία, καθώς η Ελλάδα αναδείχθηκε η απόλυτη κυρίαρχος στα Europe’s 50 Best Bars , τον ολοκαίνουργιο θεσμό που βραβεύει τα κορυφαία μπαρ της Γηραιάς Ηπείρου.

Συνολικά έξι ελληνικά μπαρ κατάφεραν να συμπεριληφθούν στην ελίτ της Ευρώπης, κατακτώντας μάλιστα τις δύο πρώτες θέσεις του βάθρου.

Μεγάλος νικητής και Νο 1 μπαρ στην Ευρώπη αναδείχθηκε το Line Athens στα Κάτω Πετράλωνα, δημιούργημα των Νίκου Μπάκουλη, Βασίλη Κυρίτση και Δημήτρη Νταφόπουλου. Στη 2η θέση της Ευρώπης βρέθηκε ένα ακόμα αθηναϊκό spot, το The Bar in front of the Bar.

Η «χρυσή» δεκάδα των κορυφαίων μπαρ της Ευρώπης

Line Athens – Αθήνα, Ελλάδα The Bar in front of the Bar – Αθήνα, Ελλάδα Sips – Βαρκελώνη, Ισπανία Himkok – Όσλο, Νορβηγία Bar Nouveau – Παρίσι, Γαλλία Moebius – Μιλάνο, Ιταλία The Cambridge Public House – Παρίσι, Γαλλία Mirror Bar – Μπρατισλάβα, Σλοβακία Paradiso – Βαρκελώνη, Ισπανία Connaught Bar – Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία

Οι θέσεις και τα προφίλ των 6 Ελληνικών μπαρ της λίστας

No 1: Line Athens (Αγαθοδαίμονος 37, Πετράλωνα)

Ένας πρωτοποριακός χώρος που συνδυάζει τη μιξολογία με τη βιωσιμότητα και τη zero-waste φιλοσοφία. Λειτουργεί παράλληλα ως μικροζυθοποιία και εργαστήριο γεύσεων, δημιουργώντας μοναδικά cocktails μέσα από διαδικασίες ζύμωσης και την αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών.

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No 2: The Bar in front of the Bar (Πετράκη 1, Αθήνα)

Ένα μικρό, μίνιμαλ cocktail bar στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ξεχωρίζει για την άμεση επαφή με τον επισκέπτη, τα άριστα εκτελεσμένα ποτά του και την έμφαση στην ισορροπία των γεύσεων.

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No 13: Barro Negro (Ιωάννου Παπαρρηγόπουλου 15, Αθήνα)

Μια εξειδικευμένη mezcalería που μεταφέρει αυθεντικά την κουλτούρα των μεξικανικών αποσταγμάτων στην πρωτεύουσα. Εστιάζει στο mezcal και την τεκίλα, προσφέροντας ευφάνταστες δημιουργίες εμπνευσμένες από τη σύγχρονη μεξικανική παράδοση.

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No 14: Baba Au Rum (Κλειτίου 6, Αθήνα)

Από τα πιο ιστορικά cocktail bars της Αθήνας, με tropical επιρροές και τεράστια εξειδίκευση στο ρούμι. Έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της εγχώριας cocktail σκηνής και παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς.

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No 30: The Clumsies (Πραξιτέλους 30, Αθήνα)

Στεγασμένο σε ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο, αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα μπαρ παγκοσμίως. Συνδυάζει την κλασική ελληνική φιλοξενία με την υψηλή αισθητική και τη δημιουργική, καινοτόμο μιξολογία.

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No 33: Γορίλας (Βέροιας 3, Θεσσαλονίκη)

Ο μοναδικός εκπρόσωπος της συμπρωτεύουσας στη λίστα. Ένα σύγχρονο cocktail bar στα Λαδάδικα, γνωστό για τη γεμάτη ζωντάνια ατμόσφαιρά του, τη δημιουργική προσέγγιση, τα ποιοτικά αποστάγματα και τις πρωτότυπες συνταγές του.

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Οι υπόλοιπες θέσεις της 10δας

Στην Τρίτη θέση βρέθηκε το Ισπανικό sips, στην 4η θέση το Νορβηγικό Himkok ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνει το Γαλλικό Bar Nouveau.

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Την δεκάδα συμπληρώνουν στην 6η θέση το Ιταλικό Moebius, στην 7η το Παριζιάνικο The Cambridge Public House, στην 8η το Σλοβάκικο Mirror Bar, στην 9η το Ισπανικό paradiso, ενώ η 10αδα κλείνει με το Βρετανικό Connaught Bar.

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