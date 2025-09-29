Άσχημα ξεκινάει για άλλη μια φορά η εβδομάδα για τους οδηγούς που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας με την βροχή να επιτείνει το πρόβλημα της αυξημένης κίνησης και των καθυστερήσεων.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην Εθνική Οδό. Στην κάθοδο του Κηφισού το μποτιλιάρισμα είναι μήκους 14 χλμ. από την Κηφισιά μέχρι την Πέτρου Ράλλη. Στην άνοδο του Κηφισού τα προβλήματα ξεκινούν από την Πέτρου Ράλλη και συνεχίζονται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σοβαρές καθυστερήσεις εντοπίζονται στην Κηφισίας όπως και στη Μεσογείων προς το κέντρο της Αθήνας, στη Κατεχάκη προς Κηφισίας, στην άνοδο του Καρέα, στην Ηλιουπόλεως προς κέντρο, στην Παραλιακή προς Πειραιά από στη Συγγρού.

Στην Αττική Οδό: Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία και 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας, 20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.