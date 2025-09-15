Με απίστευτη ταλαιπωρία ξεκίνησε η εβδομάδα για τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό, το πρωί της Δευτέρας (15/9), λόγω δύο τροχαίων που σημειώθηκαν στο ρεύμα της καθόδου προς τον Πειραιά.

Στο ένα τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της Λένορμαν, υπήρξε καραμπόλα μεταξύ τριών αυτοκινήτων ενώ στο δεύτερο ενεπλάκησαν δύο φορτηγά που συγκρούστηκαν.

Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση να ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς και να συνεχίζεται μέχρι και μετά την Ιερά Οδό. Στην άνοδο κίνηση συναντούν οι οδηγοί από πριν τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Δείτε τον χάρτη με την κίνηση: