Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» μετά την φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο του, που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών και συγκλόνισε όλη την Ελλάδα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης μετά από αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για την πολύνεκρη έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε σε βαθμό κακουργήματος με ενδεχόμενο δόλο για τον ιδιοκτήτη, αλλά και σε όσους είχαν εμπλοκή στην εγκατάσταση και συντήρηση των δεξαμενών και των υπόγειων δεξαμενών σωληνώσεων.

Ο επιχειρηματίας μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο κτήριο της Πυροσβεστικής και μετέπειτα στα δικαστήρια, όπου θα απολογηθεί για τις νέες κατηγορίες ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων. Θα παραμείνει στο κρατητήριο ως την απολογία του.

Σε ότι αφορά την ανάκριση, σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις του ανακριτή και δεν έδωσε καμία εξήγηση σε όσα καταγγέλουν εργαζόμενοι αλλά και ιδιώτες που είχαν κληθεί να κάνουν εργασίες στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Υπενθυμίζεται ότι, οι τρεις που είχαν συλληφθεί τα πρώτα 24ωρα μετά την έκρηξη, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Υπεύθυνος Βάρδιας, είχαν βρεθεί ενώπιον της Εισαγγελέως, ωστόσο είχαν αφεθεί ελεύθεροι, αντιμετωπίζοντας διώξεις πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Η στιγμή της σύλληψης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα»:

Κακουργηματικές Παραλείψεις

Η έρευνα δείχνει ότι οι σωληνώσεις δεν είχαν ελεγχθεί εδώ και χρόνια, ενώ προκαλεί σοκ η κατάθεση του υδραυλικού που τοποθέτησε τους σωλήνες. Αποκάλυψε ότι η δουλειά ήταν ουσιαστικά πρόχειρη, χωρίς να τηρηθούν οι προδιαγραφές, καθώς δέχτηκε πιέσεις από τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, όπως αποκάλυψε.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεσή του υποστηρίζει:

«Όταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα και είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης; “ρίξε μου ένα σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο”. Του είπα: “δεν γίνεται έτσι να ρίξω έναν σωλήνα, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά”. Εκείνος μου απάντησε: “Εγώ δεν σε πληρώνω; κάνε αυτό που σου λέω”. Έτσι αναγκάστηκα να το κάνω”»

Το ερώτημα είναι αν υπήρχε επιβλέπων στο συγκεκριμένο έργο, και ποιος ήταν.

Οι Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», έχουν εστιάσει στα Πιστοποιητικά Ασφαλείας, με κάποια να είναι ανύπαρκτα ακόμα και στα Τιμολόγια.

Το εντυπωσιακό είναι ότι κάθε εβδομάδα υπήρχε προμήθεια αερίου και κανένας δεν υποψιάστηκε ότι υπήρχε πιθανότητα διαρροής.

Οι σωληνώσεις ελέγχονται αυτή τη στιγμή από εξειδικευμένους επιστήμονες, αλλά και από το Γενικό Χημείο του Κράτους, με την πρώτη διαπίστωση να κάνει λόγο για λάθος εγκατάσταση εξαρχής, και επί της ουσίας, προχειροδουλειά, που δεν ελέγχθηκε στην πορεία ποτέ.

Κατηγορούμενοι, εκτός από τον ιδιοκτήτη, αναμένεται να βρεθούν Μηχανολόγοι, Τεχνικοί Ασφαλείας, ακόμα και Υπάλληλοι της Πολεοδομίας, που δεν είδαν ποτέ το υπόγειο «φάντασμα», αλλά έδιναν άδειες στο συγκεκριμένο κτήριο.

Οι αποκαλύψεις προκαλούν σοκ, κυρίως στους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και σε εργαζόμενους, καθώς αντιλαμβάνονται πλέον ότι το εργοστάσιο ήταν μια «βόμβα».