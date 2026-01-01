Τσουχτερό κρύο και χιόνι στα ορεινά έφερε ο καιρός από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Στην Αττική, Πεντέλη και Πάρνηθα είδαν τα πρώτα χιόνια ενώ στα λευκά «ντύθηκαν» και τα χωριά της Εύβοιας, κυρίως στους Δήμους Διρφύων-Μεσσαπίων και Ερέτριας, δημιουργώντας εικόνες χειμωνιάτικου τοπίου αλλά και αυξημένες ανάγκες για προσοχή στις μετακινήσεις.

Δείτε βίντεο από το forecast weather με το χιόνι που έπεσε την νύχτα στην Πεντέλη:

Νωρίτερα χιόνισε και στο Καπανδρίτι. Δείτε βίντεο:

Νιφάδες χιονιού έπεσαν και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία:

Στην Πάρνηθα, η χιονόπτωση από χθες το απόγευμα, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, δημιούργησε ολισθηρότητα στους δρόμους, με αποτέλεσμα η λεωφόρος Πάρνηθας από το ύψος του τελεφερίκ να παραμένει κλειστή για όλα τα οχήματα.

Δείτε βίντεο με την χιονόπτωση στην Πάρνηθα:

Ιδιαίτερα χαμηλές ήταν οι θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, με το θερμόμετρο να καταγράφει έως και -5 βαθμούς Κελσίου σε ορεινές περιοχές, ενώ παγετός σημειώθηκε σε πολλές τοποθεσίες κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Στη Θάσο το χιόνι σκέπασε τους δρόμους τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. Δείτε το βίντεο:

Παρά τις δυσκολίες που συνοδεύουν το κύμα κακοκαιρίας, το πρώτο χιόνι του φετινού χειμώνα έφερε χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους, ιδιαίτερα στα χιονοδρομικά κέντρα Πισοδερίου και Καλαβρύτων, τα οποία είχαν και αυξημένη επισκεψιμότητα. Οικογένειες και φίλοι των χειμερινών σπορ εκμεταλλεύτηκαν τις καλές συνθήκες για σκι και βόλτες στις χιονισμένες πίστες.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους πολίτες αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε ορεινούς δρόμους, καθώς τα φαινόμενα του παγετού ενδέχεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.