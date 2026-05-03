Μπορεί σήμερα να είναι η τρίτη ημέρα του Μαίου, όμως σε καμία περίπτωση το σκηνικό του καιρού δεν θυμίζει άνοιξη. Από χθες πολλές περιοχές της χώρας έχουν καλυφθεί με χιόνι. Ήρθε και η σειρά της Αττικής, καθώς σήμερα η Πάρνηθα «ντύθηκε» στα λευκά.

Δείτε βίντεο από την χιονισμένη Πάρνηθα:

Σημειώνεται πως ο χιονιάς είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω. Ωστόσο, δεν αναφέρονται προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στην Πάρνηθα το χιόνι ξεπερνάει τους 10 πόντους, σύμφωνα με το Forecast Weather ενώ νιφάδες χιονιού πέφτουν και σε υψόμετρο 580 μέτρων, στο ύψος της Ροδόπολης.

Δείτε σχετικό βίντεο: