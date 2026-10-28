Μαγικές εικόνες μας έρχονται από το καταφύγιο της Οίτης στην ορεινή Φωκίδα. Το πυκνό χιόνι έχει καλύψει τους δρόμους ενώ βρισκόμαστε ακόμη στα τέλη του Οκτωβρίου.

Το χειμερινό αυτο σκηνικό μας προετοιμάζει για τα Χριστούγεννα που έρχονται σε λίγο καιρό και τέτοιες εικόνες μπορεί να γίνουν όλο και πιο συχνές και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Βίντεο από το χιονισμένο καταφύγιο:

Η θερμοκρασία στην Οίτη κυμαίνεται περίπου στους 6°C αυτήν την ώρα, με χαμηλές θερμοκρασίες να φτάνουν από τους 7°C έως 2°C μέσα στη νύχτα και τάση για χιόνια ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.