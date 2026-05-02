Μπορεί να είμαστε μια ανάσα από το καλοκαίρι, όμως πολλές περιοχές της Ελλάδας σήμερα Σάββατο 2 Μάιου «ντύθηκαν» στα λευκά. Η κακοκαιρία «εξπρές» που ξεκίνησε την Πρωτομαγιά, έφερε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας με αποτέλεσμα στα ορεινά της χώρας να δούμε χίονι.

Οι εικόνες από Παρνασσό, Σέλι, ορεινή Κορινθία, Λάρισα και Σέρρες θυμίζουν χειμώνα.

Στην Λάρισα, μπορεί να μην το έστρωσε, όμως οι κάτοικοι της πόλης είδαν τις στέγες τους χιονισμένες. Σημειώνεται πως το πρωί τα θερμόμετρα έδειχναν 0 βαθμούς, σοκαριστικό για τα δεδομένα της εποχής.

Στα λευκά «ντύθηκε» και η Ορεινή Κορινθία. Από το βράδυ της Πρωτομαγιάς ξεκίνησε η πυκνή χιονόπτωση, με αποτέλεσμα να το στρώσει κανονικά. Το κρύο στη περιοχή είναι τσουχτερό.

Καλυμμένος με χιόνι ήταν και ο δρόμος από τον Φενεό προς τη Ζάχολη, δημιουργώντας ένα μαγευτικό τοπίο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η φετινή Πρωτομαγιά θεωρείται η πιο ψυχρή των τελευταίων 136 ετών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα μετεωρολογικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου από το 1890.