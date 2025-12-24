Λευκό το τοπίο στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας Καϊμακτσαλάν σήμερα Παραμονή Χριστουγέννων.

Η ατμόσφαιρα είναι γιορτινή και πλήθος κόσμου έχει επισκεφτεί το χιονισμένο βουνό. Το χιονοδρομικό κέντρο άνοιξε πριν λίγες ημέρες τις πόρτες του και οι εικόνες είναι υπέροχες.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Πέλλα – Απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες, λόγω χιονόπτωσης

Αναγκαία κρίνεται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων για τα οχήματα που κινούνται σε οδικά σημεία στον νομό Πέλλας.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει ότι οι αλυσίδες είναι απαραίτητες από το 15 χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Κερασιάς-Χιονοδρομικού Κέντρου “Βόρα” και από το 18 χιλιόμετρο του οδικού δικτύου Άρνισσας-Χιονοδρομικού Κέντρου “Βόρα”.

«Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες όλων των οχημάτων που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Πέλλας», τονίζει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας.