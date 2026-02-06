Σε φυλάκιση τριών ετών καταδικάστηκε από το δικαστήριο ο πρώην διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Δημήτρης Λυμπεριάδης ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο να κατέχει προσημειωμένα χαρτονομίσματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για το αδίκημα της δωροληψίας, επιβάλλοντάς του παράλληλα χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ.

Η ποινή φυλάκισης ανεστάλη ενόψει της άσκησης έφεσης, με την επιβολή περιοριστικών όρων: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγυοδοσία 20.000 ευρώ, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί έως τη Δευτέρα, διαφορετικά ο καταδικασθείς θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Όπως έγινε γνωστό, απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης για αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου.

«Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι από άλλους λάμβανε 3.000 ευρώ και από άλλους 5.000 ευρώ», σημείωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου, αιτιολογώντας την απόφαση.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, ο γιατρός τελεί σήμερα σε καθεστώς δυνητικής αργίας.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πρώην διευθυντής αφέθηκε ελεύθερος υπό τους περιοριστικούς όρους. Στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες, παρότι έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, για παρόμοια υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος χαρακτήρισε την επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί ο ασθενής «εξαιρετικά δύσκολη», δηλώνοντας παράλληλα «πικραμένος και παγιδευμένος», ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι τιμή για μένα που σώθηκε αυτό το περιστατικό».