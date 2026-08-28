Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προετοιμασία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, με τους γονείς να ξεκινούν τις αγορές για τον εξοπλισμό των μαθητών.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι τιμές στα βασικά σχολικά είδη διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, χωρίς σημαντικές αυξήσεις.

Ενδεικτικές τιμές στα βασικά σχολικά είδη

Οι τιμές στην αγορά παρουσιάζουν σημαντικό εύρος διακύμανσης, το οποίο εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα, τη μάρκα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος.

Στα τετράδια, το κλασικό μπλε τετράδιο 50 φύλλων ξεκινά από 0,49 ευρώ. Το ειδικό τετράδιο μαθηματικών κυμαίνεται από 1,59 ευρώ έως 2,50 ευρώ, ενώ το τετράδιο έκθεσης ξεκινά από 0,80 ευρώ και φτάνει τα 2 ευρώ. Για τα τετράδια σπιράλ δύο θεμάτων, το κόστος διαμορφώνεται από 1 έως και 8 ευρώ.

Στα είδη σχεδίου και ζωγραφικής, το μπλοκ ακουαρέλας ξεκινά από 2,25 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 15 ευρώ, με τη μέση τιμή να υπολογίζεται στα 3,50 ευρώ. Ένα σετ 12 μαρκαδόρων πωλείται από 2,50 ευρώ έως 10 ευρώ, ενώ στην ίδια κλίμακα (από 2,50 έως 10 ευρώ) κυμαίνεται και η τιμή για ένα σετ πινέλων.

Το συνολικό κόστος για το δημοτικό και οι τσάντες

Για έναν μαθητή των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, το συνολικό κόστος για τη συμπλήρωση των βασικών γραφικών ειδών και τετραδίων υπολογίζεται στα 100 έως 120 ευρώ.

Οι σχολικές τσάντες εμφανίζουν τεράστια διακύμανση τιμών, ξεκινώντας από τα 15 ευρώ για τα πιο απλά σχέδια και φτάνοντας έως και τα 100 ευρώ για επώνυμες τσάντες ή τσάντες με τροχήλατο μηχανισμό (trolley).

Επιπλέον κόστος υπολογίζεται για το τσαντάκι φαγητού και το παγούρι.