Μια ιδιαίτερα ευφυής και χιουμοριστική εικόνα κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των ελληνικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης με στόχο να σχολιάσει ένα από τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα των ελληνικών θαλασσών.

Πρόκειται για μια παραλλαγή της εμβληματικής, αυθεντικής αφίσας της ταινίας «Τα Σαγόνια του Καρχαρία» (Jaws, 1975) του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Στην κλασική σύνθεση, η ανυποψίαστη κολυμβήτρια βρίσκεται στην επιφάνεια του νερού, όμως τη θέση του γιγαντιαίου λευκού καρχαρία που παραμονεύει στον βυθό έχει πάρει… ένας λαγοκέφαλος.

Το λογότυπο της ταινίας έχει τροποποιηθεί χιουμοριστικά, «διαγράφοντας» τον καρχαρία και ανακηρύσσοντας τον λαγοκέφαλο ως τον νέο απόλυτο «πρωταγωνιστή» του τρόμου.

Αν και η εικόνα προκαλεί αυθόρμητα το γέλιο, και τα σχόλια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πέφτουν βροχή, το υπόβαθρό της, κάθε άλλο παρά αστείο είναι.

Το συγκεκριμένο σκίτσο αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια την ανησυχία των λουόμενων, των ψαράδων και των επιστημόνων για τη ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις θάλασσές μας.

Η επιλογή πάντως της συγκεκριμένης αφίσας δεν είναι τυχαία. Όπως το «Jaws» το 1975 άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπαμε το κολύμπι στα βαθιά, έτσι και η εμφάνιση των λαγοκέφαλων έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για το ελληνικό καλοκαίρι.