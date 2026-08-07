Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο κύμα της μαζικής καλοκαιρινής εξόδου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατακλύζουν τα λιμάνια της Αττικής για να μεταβούν στα ελληνικά νησιά.

Η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφει κατακόρυφη αύξηση σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς η ροή των εκδρομέων εντείνεται αισθητά από σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας δεν είναι τυχαία, αφού πλήθος αδειούχων αξιοποιεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, προκειμένου να διευρύνει τη διάρκεια των διακοπών του, μια τακτική που κυριαρχεί σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.