Τα πύρινα μέτωπα σε Αττικοβοιωτία μαίνονται και η «μάχη» που δίνουν οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής είναι σκληρή.

Μέχρι στιγμής τα δορυφορικά στοιχεία πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Sentinel-2, ο οποίος πέρασε πάνω από την Αττικοβοιωτία το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026 αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:05 της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, η οποία συνεχίζει να καίει τα πάντα στο πέρασμά της και έχει φτάσει ως τα Μέγαρα.

Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 111.700 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής 02/08.

Δείτε τον χάρτη με τα καμένα στρέμματα:

«Mega fire» η πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας

Ο πυρομετεωρολόγος Θοδωρής Γιάνναρος μας εξηγεί ότι η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας κατηγοριοποιείται ως «μέγα-πυρκαγιά» (megafire), ενώ οι νεότερες δορυφορικές εικόνες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν έντονη θερμική δραστηριότητα σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Μέγαρα, με τους καπνούς να φτάνουν έως το Νότιο Ιόνιο.

Όπως υπογραμμίζει, τα νεότερα στοιχεία για την εξάπλωση των πύρινων μετώπων δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, αν όχι σχεδόν βέβαιο, ότι η πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί επίσημα ως μέγα-πυρκαγιά (megafire).

Τα χαρακτηριστικά του φαινομένου «Mega fire»

«Mega fire» σημαίνει μια τεράστια κλίμακας φωτιά, η οποία χαρακτηρίζεται από ακραία ένταση, ανεξέλεγκτη εξάπλωση και δημιουργία δικού της μικροκλίματος.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου

Ακραίες θερμοκρασίες: Ξεπερνούν τους 800°C έως 1.000°C, καθιστώντας αδύνατη την κατάσβεσή της

Δημιουργία δικού της κλίματος: Παράγει πυροσωρούς (pyrocumulus) και δικούς της θυελλώδεις ανέμους που τροφοδοτούν τη φωτιά.

Ταχύτητα: Εξαπλώνεται με τεράστια ταχύτητα, σαρώνοντας τεράστιες εκτάσεις γης.

Πηγή: Meteo