Αποκαλυπτικά για το μέγεθος της καταστροφής είναι τα νεότερα στοιχεία από την μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

Με βάση δορυφορική εικόνα που ελήφθη τις πρωινές ώρες της Τρίτης 4 Αυγούστου, η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βοιωτία ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα.

Ειδικότερα:

Στη Βοιωτία, στην περιοχή της Ξηρονομής, έχουν καεί 30.966 στρέμματα.

Στην ευρύτερη περιοχή Αττικής και Βοιωτίας, με επίκεντρο το Πόρτο Γερμενό, έχουν καεί 113.277 στρέμματα.

Η δορυφορική καταγραφή αποτυπώνει μια εκτεταμένη ζώνη καταστροφής, η οποία ξεκινά από τη Βοιωτία και φτάνει έως τις περιοχές της Δυτικής Αττικής.