Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της πυρκαγιάς από τη Βορειοανατολική Αττική, που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα Αττικής την Κυριακή, 11 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω της μία νεκρή γυναίκα, 100.000 καμένα στρέμματα και κατεστραμμένα σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα.

Από το 2017 μέχρι και τις 13 Αυγούστου 2024, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο παραπάνω χάρτης, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το meteo, δείχνει τα εξής: Περίμετρος των καμένων εκτάσεων στην Περιφέρεια Αττικής από το 2017 ως σήμερα. Με αποχρώσεις του κόκκινου και ροζ σημειώνονται οι εκτάσεις που έχουν καεί το 2023 και 2024 (ως τις 13/8) και με κίτρινα και πορτοκαλί χρώματα οι εκτάσεις που κάηκαν τα προηγούμενα 8 έτη. Με γκρι χρώμα σημειώνεται η ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής.

Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία 8 έτη το 26% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 8 χρόνια έχουν καεί 450.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 37% της επιφάνειας των δασών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η πρόσφατη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα Αττικής και έφτασε μέχρι την οικιστική ζώνη του Λεκανοπεδίου, έκαψε ένα μεγάλο τμήμα δασικής έκτασης της Βορειοανατολικής Αττικής.

Το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Copernicus) ανέφερε την Τρίτη, 13 Αυγούστου, πως τα φετινά πύρινα μέτωπα στη Βορειοανατολική Αττική ξεπέρασαν τα 23 χιλιόμετρα, από την Κυριακή που εκδηλώθηκε η φωτιά στον Βαρνάβα.

#EMSR746

As the #wildfire north of #Athens 🇬🇷 continues to rage, the 🇪🇺 is working together to respond

Our #MappingTeam has delivered its Delineation Product, which, as of 12 August, has detected:

🔸+8,500 hectares of burnt area

🔸23 km of fire fronts

🔸168 active flames pic.twitter.com/zb8SUFDUoX

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 13, 2024