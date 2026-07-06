Με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Οινόη, η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) προχώρησε σε επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων στο ηπειρωτικό τμήμα της Αττικής.

Τα στοιχεία, που βασίζονται στις αναφορές της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής κατά την τελευταία 9ετία (2017-2025).

Τα βασικά δεδομένα της 9ετίας

Όπως αναφέρεται, από το 2017 έως και το 2025, σημειώθηκαν 13 μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Οι φωτιές αυτές κατέκαψαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα.

Αν εξαιρεθούν το Λεκανοπέδιο, τα νησιά και η περιοχή της Τροιζηνίας, η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται σε 2.500.000 στρέμματα.

Μέσα στα τελευταία 9 χρόνια, οι δασικές πυρκαγιές έχουν κάνει στάχτη το 28% της συνολικής αυτής επιφάνειας.

Βαρύ πλήγμα για τον δασικό πλούτο

Η μονάδα ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες των αμιγώς δασικών εκτάσεων. Η Αττική διαθέτει περίπου 1.230.000 στρέμματα δάσους. Από αυτά, τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα.

Το νούμερο αυτό μεταφράζεται στο 38% της συνολικής επιφάνειας των δασών της Περιφέρειας.