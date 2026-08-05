Τα επικαιροποιημένα στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές στην Αττική αποτυπώνουν μια δραματική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν την Τρίτη 04/08, μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει χαθεί το 42% των δασών και δασικών εκτάσεων της Αττικής από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Ιδιαίτερα βαριά είναι η εικόνα στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, όπου οι φλόγες έχουν αφήσει βαθιές πληγές στο φυσικό τοπίο.

Έξι μεγάλες πυρκαγιές αφάνισαν περισσότερα από 430.000 στρέμματα

Από το 2017 έως και τις 04/08/2026, έξι μεγάλες δασικές πυρκαγιές σάρωσαν τη Δυτική Αττική, κατακαίγοντας περισσότερα από 430.000 στρέμματα γης. Τα στοιχεία προέρχονται από τις καταγραφές της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Οι περίμετροι των καμένων εκτάσεων αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με μεγάλες περιοχές να έχουν μετατραπεί από δασικά οικοσυστήματα σε στάχτη μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.

Σχεδόν η μισή έκταση της Δυτικής Αττικής έχει καεί

Η συνολική έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής ανέρχεται περίπου στο 1 εκατομμύριο στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μόλις μία δεκαετία, το 43% της συνολικής επιφάνειάς της έχει πληγεί από δασικές πυρκαγιές.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν εξεταστούν αποκλειστικά οι δασικές εκτάσεις. Από τα περίπου 590.000 στρέμματα δασών και δασικών περιοχών της Δυτικής Αττικής, έχουν χαθεί περίπου 375.000 στρέμματα.

Με άλλα λόγια, σχεδόν τα δύο τρίτα των δασικών εκτάσεων (64%) έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων δέκα ετών.

Ένα οικοσύστημα που δοκιμάζεται

Οι αριθμοί αποτυπώνουν μια περιβαλλοντική κρίση με τεράστιες επιπτώσεις για το φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η Δυτική Αττική βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την ανάγκη αποκατάστασης εκτεταμένων περιοχών που χρειάστηκαν δεκαετίες για να αναπτυχθούν και μέσα σε λίγες ώρες χάθηκαν από τις φλόγες.