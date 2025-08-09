Tαλαιπωρία περίμενε χθες Παρασκευή (8/8) όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν προς τα νησιά. Οι θυελλώδεις άνεμοι -που φτάνουν και τα 9 μποφόρ – έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, κρατώντας δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Από τα 25 προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν τελικά τα 19, ενώ αρκετοί επιβάτες προχώρησαν σε ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων.

Από το βράδυ της Παρασκευής άρχισε σταδιακά η αποκατάσταση της κυκλοφορίας, με το «Κίσσαμος» για Χανιά να φεύγει στις 22:00 και στη 01:00 τα ξημερώματα το πλοίο «Blue Star 2» για Σύρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, καθώς και το πλοίο «Nissos Samos» για Ψαρά, Οινούσσες, Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο, Καβάλα.

Νωρίτερα για να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικά σχέδια πλεύσης, ώστε κάποια πλοία να προσεγγίσουν με ασφάλεια τα λιμάνια προορισμού. Ωστόσο, η ταλαιπωρία για αρκετούς επιβάτες συνεχίζεται, καθώς πολλοί περιμένουν ακόμη στα πρακτορεία για αλλαγές στα εισιτήρια.