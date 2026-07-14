Πανελλαδική στάση εργασίας κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, από τις 11:00 το πρωί της Τρίτης 14/07 μέχρι την λήξη του ωραρίου, με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Παράλληλα με τη στάση εργασίας, προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς τη Βουλή.

Στο επίκεντρο ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών αγαθών

Η ΑΔΕΔΥ διαμαρτύρεται, τονίζοντας ότι οι προτεινόμενες συνταγματικές αλλαγές απειλούν τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα κρίσιμων κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.

«Δυναμώνουμε τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και ενάντια στη φίμωση των εργαζομένων. Παλεύουμε για δημόσια και δωρεάν Παιδεία και Υγεία για όλο τον λαό, βάζοντας τις δικές μας ανάγκες στο προσκήνιο», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Συνομοσπονδία στην ανακοίνωσή της.