Με στόχο την ανάδειξη της «επιτακτικής ανάγκης» στήριξης των Εκπαιδευτικών και του Δημόσιου Σχολείου έμπρακτα, από την Πολιτεία, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος κήρυξε στάση εργασίας για την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, από τις 8:00 έως τις 10:00.

Αφορμή, ο θάνατος της Εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, ένα περιστατικό για το οποίο η ΔΟΕ ζητά την «πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών» που οδήγησαν σε αυτό.

«Το θλιβερό αυτό γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο, με τραγικό τρόπο, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία, ως αποτέλεσμα της διαχρονικής απαξίωσης και υποβάθμισης από τις κυβερνήσεις, του εκπαιδευτικού έργου», αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου της ΔΟΕ.

Η Ομοσπονδία ζητά από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν σε «αποτελεσματικά μέτρα που θα προστατεύουν-κατοχυρώνουν νομικά τον Εκπαιδευτικό κατά την άσκηση του έργου του και θα αμβλύνουν την εργασιακή εξουθένωση». Επιπλέον, ζητά να θεσμοθετηθεί και να υλοποιηθεί η σταθερή παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε κάθε σχολική μονάδα, από την αρχή της χρονιάς, «για την ουσιαστική παρέμβαση προς όφελος των μαθητών και των Εκπαιδευτικών».