Οι εκπαιδευτικοί σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία θα προχωρήσουν σε δίωρη στάση εργασίας σήμερα, με αφορμή τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη που έχει προκαλέσει σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), η οποία καλεί σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 08:00 έως τις 10:00 το πρωί.

Υπενθυμίζεται, ότι ο θάνατος της καθηγήτριας Αγγλικών φαίνεται να συνδέεται με ένα πολύ πιεστικό και σκληρό περιβάλλον, στο σχολείο, στο οποίο εργαζόταν.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

«Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους οικείους και τους/τις συναδέλφους της εκπαιδευτικού που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη και ζητάμε την πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό το οποίο φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες εργασίας στο σχολείο της.

Το θλιβερό αυτό γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο, με τραγικό τρόπο, την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα σχολεία ως αποτέλεσμα της διαχρονικής απαξίωσης και υποβάθμισης από τις κυβερνήσεις, του εκπαιδευτικού έργου. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως «μεμονωμένο». Αντιθέτως, αναδεικνύει την ασφυκτική πίεση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τη γραφειοκρατική και ψυχολογική επιβάρυνση καθώς και το κλίμα αυταρχισμού που βιώνουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί, προσπαθώντας να κρατήσουν όρθιο το δημόσιο σχολείο χωρίς ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία.

Η πραγματικότητα στις σχολικές μονάδες είναι αποκαλυπτική:

Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι μαθητές αντανακλώνται μέσα στην τάξη, καθιστώντας τον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού ακόμα πιο σύνθετο.

Τα πολυπληθή τμήματα, οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία, οι υποχρεωτικές υπερωρίες, επειδή δεν καλύπτει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. τα χιλιάδες κενά, αλλά και η απουσία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης μαθητών και εκπαιδευτικών, συντελούν στην ενίσχυση ενός περιβάλλοντος εργασιακής εξουθένωσης.

Ταυτόχρονα, η ίδια η κυβέρνηση και το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. συμβάλλουν στο να κλονίζεται και να υπονομεύεται ο σεβασμός προς το πρόσωπο του/της εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με τη συστηματική απαξίωση του έργου και της επιστημονικής οντότητας των εκπαιδευτικών μόνο και μόνο για να υλοποιήσει, με αυταρχικό τρόπο, αντιεκπαιδευτικές πολιτικές (π.χ. κατηγοριοποίηση των σχολείων).

Δεν θα επιτρέψουμε το δημόσιο σχολείο να λειτουργεί πάνω στην ανθρώπινη εξάντληση. Οι εκπαιδευτικοί δεν είμαστε αναλώσιμοι!

Επιβάλλεται άμεσα: