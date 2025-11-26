Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Στάση εργασίας ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ τα ξημερώματα της Κυριακής (30/1). Σύμφωνα με την ανακοίνωση των εργαζομένων, προχωρούν σε στάση εργασίας από τη 01.00 το πρωί έως τις 17.00 το απόγευμα, αναστέλλοντας στην ουσία την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ το Σαββατοκύριακο.

Στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι η κινητοποίηση αποτελεί άμεση απάντηση στις δημόσιες δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών σχετικά με:

Τις αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων.

Την αύξηση των προσαυξήσεων για νυχτερινή εργασία και αργίες

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις της Πολιτείας και της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ, που μιλούν για συνεργασία στο πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας, οι δεσμεύσεις που προβλέπει η ισχύουσα ΕΣΣΕ (2024-2025) δεν έχουν υλοποιηθεί στην πράξη.

Παράλληλα επισημαίνουν κρίσιμα προβλήματα όπως:

-Σοβαρή υποστελέχωση σε λειτουργία και συντήρηση.

-Έλλειψη επαρκών συρμών για την κάλυψη του συγκοινωνιακού έργου.

-Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα για τους νεοπροσληφθέντες.

Όπως αναφέρουν, παρότι οι εργαζόμενοι υπερβάλλουν εαυτόν για την εξυπηρέτηση του κοινού, δεν μπορούν να δεχτούν την επέκταση της 24ωρης λειτουργίας χωρίς επίλυση αυτών των ζητημάτων.

Ζητούν την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την ταλαιπωρία, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας των μέσων σταθερής τροχιάς, προς όφελος όλων.