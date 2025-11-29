Τετράωρη στάση εργασίας, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Σάββατο (29/11), σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Για τον εργαζόμενο που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας

Η διακοπή λειτουργίας, η οποία κηρύχθηκε από τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ, θα διαρκέσει από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00το μεσημέρι, λόγω της κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του την περασμένη Τετάρτη εν ώρα υπηρεσίας.

Πώς θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια – Τελευταίοι συρμοί

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

• Τελευταίοι συρμοί από Κηφισιά και Πειραιά: 09:15

• Τελευταίοι συρμοί από Μοναστηράκι προς Κηφισιά: 09:31 / προς Πειραιά: 09:49

• Τελευταίοι συρμοί από Ομόνοια προς Κηφισιά: 09:34 / προς Πειραιά: 09:47

• Τελευταίοι συρμοί από Αττική προς Κηφισιά: 09:39 / προς Πειραιά: 09:42

Γραμμές 2 και 3 Μετρό:

• Τελευταίος συρμός από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις: 10:05

• Τελευταίος συρμός από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 09:49

• Τελευταίος συρμός από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 09:49

• Τελευταίος συρμός από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας: 09:42

• Τελευταίος συρμός από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: 09:47

• Τελευταίος συρμός από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 09:10

• Τελευταίος συρμός από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 08:30