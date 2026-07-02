Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», σχετικά με τη συνεχιζόμενη έλλειψη οριστικής λύσης στο ζήτημα της φιλοξενίας παιδιών με εισαγγελική εντολή.

Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη προστασίας αυτών των ευάλωτων παιδιών τα οποία προερχόμενα από απαιτητικά οικογενειακά περιβάλλοντα στερούνται την κατάλληλη ψυχοκοινωνική μέριμνα που θα τους παρείχε μια εξειδικευμένη δομή.

«Το να παραμένουν υγιή παιδιά εντός των νοσοκομειακών θαλάμων για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα -πολλές φορές ξεπερνώντας τα είκοσι σε αριθμό- δεν συνάδει με τα δικαιώματα του παιδιού ούτε βοηθά στην ομαλή ανάπτυξή τους», αναφέρει το Ενιαίο Σωματείο Εργαζομένων, το οποίο έχει αναδείξει επανειλημμένα το εξαιρετικά ευαίσθητο αυτό θέμα, σε ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, το τελευταίο διάστημα το προσωπικό έχει κληθεί να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές και επισφαλείς καταστάσεις, γεγονός που επιβαρύνει τη λειτουργία του νοσοκομείου και την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών. Υπό αυτές τις συνθήκες αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Ενιαίο Σωματείο Εργαζομένων προκηρύσσει δίωρη στάση εργασίας (10:00-12:00) και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10:00 στην είσοδο του νοσοκομείου.

Τα περιστατικά που προκαλούν ανησυχία

Ειδικότερα, «για δύο συνεχόμενες νύχτες, μεταξύ 18 και 20 Ιουνίου, οι νοσηλεύτριες γενικής εφημερίας βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακραίες συμπεριφορές από φιλοξενούμενα παιδιά, οι οποίες οδήγησαν σε υλικές φθορές στις εγκαταστάσεις και στον τραυματισμό ενός εργαζομένου στην υπηρεσία φύλαξης. Για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της ομαλότητας, κρίθηκε δυστυχώς αναγκαία η συνδρομή της αστυνομίας».

Η ανησυχία των εργαζομένων παραμένει υψηλή, καθώς το ζήτημα που είχε προκύψει τον Μάρτιο δεν έχει ακόμη διευθετηθεί. Συγκεκριμένα στις 12 και 13 Μαρτίου, έφηβοι που φιλοξενούνταν με εισαγγελική εντολή στην ΒΠΠΚ κλινική, ενεπλάκησαν σε σοβαρά επεισόδια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό παιδιού και την αναγκαία παρέμβαση των αρχών.

Η σχετική ανακοίνωση είχε κοινοποιηθεί στη διοίκηση του Νοσοκομείου, καθώς και στα υπουργεία Υγείας, Δικαιοσύνης και Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, με παράλληλο αίτημα συνάντησης με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. «Παραμένουμε ακόμη εν αναμονή επίσημης ανταπόκρισης και εποικοδομητικού διαλόγου επί του θέματος», αναφέρει το Σωματείο Εργαζομένων .

«Τα περιστατικά αυτά, όπως προκύπτει και από το επίσημο βιβλίο συμβάντων του νοσοκομείου, δεν είναι μεμονωμένα. Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί αντίστοιχα περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα τόσο των εργαζομένων όσο και των υπολοίπων ασθενών, ενώ οι συνάδελφοι μας ενημερώνουν ότι οι προκλήσεις αυτές τείνουν να αποκτήσουν καθημερινό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης παρέμβασης από όλους τους αρμόδιους φορείς», σημειώνουν οι εργαζόμενοι.

Επισημαίνουν ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καλείται, παράλληλα με τον ήδη αυξημένο φόρτο εργασίας για την περίθαλψη των ασθενών, καλείται να διαχειριστεί κοινωνικά περιστατικά που απαιτούν εξειδικευμένη υποστήριξη.

«Η υποστελέχωση και η επαγγελματική εξουθένωση καθιστούν αδύνατη την ασφαλή διαχείριση αυτών των καταστάσεων, θέτοντας σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας. Το προσωπικό έχει επωμιστεί για χρόνια μια ευθύνη που εκφεύγει του αμιγώς ιατρονοσηλευτικού του ρόλου».

Η Πολιτεία, αναφέρουν οι εργαζόμενοι, οφείλει να μεριμνήσει προληπτικά. «Εάν σε αυτά τα παιδιά δεν παρασχεθεί η κατάλληλη φροντίδα και καθοδήγηση, ο κίνδυνος κοινωνικής τους περιθωριοποίησης είναι μεγάλος».

Οι εργαζόμενο ζητούν την άμεση δημιουργία κατάλληλων δομών φιλοξενίας, στελεχωμένων με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να μετακινηθούν τα παιδιά αυτά σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Καλούν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του Νοσοκομείου να προβούν στις απαραίτητες θεσμικές ενέργειες για την οριστική επίλυση του προβλήματος, προστατεύοντας τα δικαιώματα των παιδιών και διασφαλίζοντας παράλληλα αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ