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Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στον φορέα (ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ).

Η κινητοποίηση ξεκινά στις 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών. Παράλληλα, στις 13:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), καθώς και αντίστοιχες συγκεντρώσεις έξω από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) και τοπικές δομές στην περιφέρεια.

Η δέσμη των αιτημάτων

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τις δυσλειτουργίες στις νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές και τις ελλείψεις προσωπικού, τονίζοντας ότι «οι αντοχές και οι ανοχές έχουν πλέον εξαντληθεί».

Βασικά Αιτήματα ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ Περιγραφή / Στόχος Προσλήψεις Προσωπικού Άμεση πλήρωση εκατοντάδων οργανικών κενών σε όλες τις δομές πανελλαδικά. Ημέρα χωρίς Κοινό Νομοθετική τροποποίηση για καθιέρωση 1 ημέρας/εβδομάδα (προτείνεται η Τετάρτη) χωρίς εξυπηρέτηση κοινού, για τη διεκπεραίωση συσσωρευμένων αιτημάτων. Ενίσχυση Helpdesk Άμεση στελέχωση της υπηρεσίας υποστήριξης για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στα ψηφιακά συστήματα. Ασφάλεια Εργασίας Ουσιαστικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία καλεί τα μέλη της σε καθολική συμμετοχή στην κινητοποίηση.