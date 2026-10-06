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Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι στον e-ΕΦΚΑ, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στον φορέα (ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ).
Η κινητοποίηση ξεκινά στις 12:00 το μεσημέρι και θα διαρκέσει έως τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών. Παράλληλα, στις 13:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), καθώς και αντίστοιχες συγκεντρώσεις έξω από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) και τοπικές δομές στην περιφέρεια.
Η δέσμη των αιτημάτων
Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τις δυσλειτουργίες στις νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές και τις ελλείψεις προσωπικού, τονίζοντας ότι «οι αντοχές και οι ανοχές έχουν πλέον εξαντληθεί».
|Βασικά Αιτήματα ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ
|Περιγραφή / Στόχος
|Προσλήψεις Προσωπικού
|Άμεση πλήρωση εκατοντάδων οργανικών κενών σε όλες τις δομές πανελλαδικά.
|Ημέρα χωρίς Κοινό
|Νομοθετική τροποποίηση για καθιέρωση 1 ημέρας/εβδομάδα (προτείνεται η Τετάρτη) χωρίς εξυπηρέτηση κοινού, για τη διεκπεραίωση συσσωρευμένων αιτημάτων.
|Ενίσχυση Helpdesk
|Άμεση στελέχωση της υπηρεσίας υποστήριξης για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων στα ψηφιακά συστήματα.
|Ασφάλεια Εργασίας
|Ουσιαστικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.
Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία καλεί τα μέλη της σε καθολική συμμετοχή στην κινητοποίηση.