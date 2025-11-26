Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε πως σήμερα, Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ.

Προφανώς συνδέεται με το μοιραίο εργατικό δυστύχημα που έλαβε χώρα σήμερα (26/11) το πρωί, στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, όταν ένας 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Έχουν προσαχθεί επτά άτομα από το συνεργείο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά για τον θανάσιμο τραυματισμό του αρχιτεχνίτη και διεξάγεται ενδελεχής έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού.