Σε τροποποιήσεις των δρομολογίων στο ΜΕΤΡΟ προχωρά η ΣΤΑΣΥ λόγω των εκδηλώσεων μνήμης που είναι προγραμματισμένες για το ερχόμενο Σάββατο (6/12) για τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ: «Σας ενημερώνουμε, ότι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο σταθμός του Μετρό “Πανεπιστήμιο” θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός “Σύνταγμα” στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση».