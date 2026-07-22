Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από τον θάνατο του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Νέα στοιχεία για τις τελευταίες δραματικές στιγμές πριν από τον εντοπισμό του έρχονται στο φως μέσα από τη μαρτυρία του θυρωρού της πολυκατοικίας, ο οποίος κλήθηκε να ανοίξει τον χώρο.

Οι κόρες του τον αναζητούσαν και φώναζαν «μπαμπά, άνοιξέ μας»

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο ίδιος, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο 16χρονες δίδυμες κόρες του δικηγόρου προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί του, χωρίς να λάβουν απάντηση. Καθώς περνούσε η ώρα και η ανησυχία τους μεγάλωνε, πήγαν στο γραφείο του και χτυπούσαν επίμονα το κουδούνι.

Οι φωνές των δύο κοριτσιών ακούστηκαν από ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος, ανήσυχος από την κατάσταση, επικοινώνησε με τον θυρωρό και του ζήτησε να μεταβεί στο σημείο.

Ο θυρωρός έφτασε στην πολυκατοικία έχοντας μαζί του τα κλειδιά του γραφείου. Όπως ανέφερε, οι κόρες του Σταύρου Γεωργίου φώναζαν «μπαμπά, άνοιξέ μας», χωρίς όμως να παίρνουν καμία απάντηση.

Η πόρτα ήταν μισόκλειστη – Η εικόνα που αντίκρισε

Ο ίδιος ανέβηκε στον χώρο προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί. Όπως περιγράφει, η πόρτα του δωματίου δεν ήταν κλειδωμένη, αλλά μισόκλειστη. Μόλις την άνοιξε, είδε αρχικά το κρεβάτι άδειο. Στη συνέχεια, κοιτάζοντας προς το πάτωμα, αντίκρισε τον Σταύρο Γεωργίου πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι. Ο θυρωρός, όπως είπε, αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και δεν προχώρησε περισσότερο μέσα στο δωμάτιο. «Δεν μπήκα πιο μέσα, γιατί καταλαβαίνεις τι μπορεί να έχει συμβεί. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι, σοκαρίστηκα με αυτό που είδα», περιέγραψε.

«Έβαλαν τα κλάματα μόλις τον είδαν πεσμένο»

Η αντίδρασή του έγινε αντιληπτή από τα δύο κορίτσια, τα οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ξέσπασαν σε κλάματα όταν κατάλαβαν ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί στον πατέρα τους. «Το κατάλαβαν τα κορίτσια, έβαλαν τα κλάματα. Βγήκαμε έξω, έκλεισα την πόρτα, ήρθε η Αστυνομία και παρέδωσα το κλειδί. Είναι της Αστυνομίας η υπόθεση», ανέφερε. «Ακόμα δεν έχω συνέλθει. Το σοκ ήταν μεγάλο, και για μένα και για τα κορίτσια», πρόσθεσε.

«Ζω από θαύμα» – Η επίθεση με γκαζάκια το 2009

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σταύρος Γεωργίου είχε αναφερθεί σε μια από τις πιο εφιαλτικές στιγμές της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής: την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που είχε δεχθεί στο δικηγορικό του γραφείο το 2009.

Τότε, άγνωστοι είχαν τοποθετήσει αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη, εκτεταμένες υλικές ζημιές και φωτιά στον χώρο. Περιγράφοντας τις δραματικές εκείνες στιγμές, ο γνωστός ποινικολόγος είχε εξομολογηθεί χαρακτηριστικά πως «ζω από θαύμα», καθώς από καθαρή τύχη και συγκυρία δεν βρέθηκε στο σημείο της έξωσης της φωτιάς και της έκρηξης.

Ο ίδιος είχε σταθεί ιδιαίτερα στον αντίκτυπο που είχε εκείνο το τραυματικό περιστατικό στην αίσθηση ασφάλειας του ίδιου και της οικογένειάς του, μια αναφορά που αποκτά πλέον νέα φορτισμένη σημασία, την ώρα που οι Αρχές εξετάζουν με σχολαστικότητα όλα τα ευρήματα για τις συνθήκες του θανάτου του.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα ευρήματα – Τι έδειξε η νεκροτομή

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες της Αστυνομίας, καθώς τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης επιβεβαιώνουν το σενάριο της άγριας εγκληματικής ενέργειας. Ειδικότερα, οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγριας και Συμεών Μεσογίτης κατέγραψαν βαρύτατες κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα, οι οποίες προκλήθηκαν από θλών και τέμνον όργανο. Τα ιατροδικαστικά αυτά ευρήματα καταδεικνύουν ότι ο γνωστός ποινικολόγος έπεσε θύμα μιας ιδιαίτερα βίαιης επίθεσης με αλλεπάλληλα, σφοδρά χτυπήματα. Με βάση τα νέα δεδομένα, τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών προσανατολίζουν πλέον τις έρευνές τους σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.