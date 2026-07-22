Ένα κρίσιμο βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αστυνομικών αρχών, σχετικά με την υπόθεση του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε χωρίς αισθήσεις του το βράδυ της Τρίτης (21/7) μέσα στο γραφείο του. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αναλύουν τα πλάνα, προκειμένου να διασταυρώσουν αν το πρόσωπο που εικονίζεται είναι πράγματι ο άτυχος δικηγόρος.

Τι καταγράφει το βίντεο-ντοκουμέντο

Στο βίντεο, που δημοσιοποίησε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, αποτυπώνεται ένας άνδρας με λευκά μαλλιά, ντυμένος με κοστούμι και κρατώντας χαρτοφύλακα, να κινείται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να μπαίνει σε πολυκατοικία, όπου βρίσκεται το γραφείο του ποινικολόγου. Σε μικρή απόσταση από πίσω του, διακρίνεται ένα δεύτερο άτομο να τον ακολουθεί και να περνά επίσης την είσοδο του ιδίου κτηρίου.

Παρά το γεγονός ότι η ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη επίσημα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο πρώτος άνδρας να είναι ο Σταύρος Γεωργίου.

Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου – Άφαντο το κινητό του

Εν τω μεταξύ ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για τη στυγερή δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα που συνέταξαν οι ιατροδικαστές Νίκος Καλόγριας και Συμεών Μεσογίτης, ο γνωστός ποινικολόγος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Ειδικότερα, οι δύο ιατροδικαστές κατέγραψαν βαρύτατες, αλλεπάλληλες κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα, οι οποίες προκλήθηκαν από θλών και τέμνον όργανο. Τα ευρήματα της νεκροτομής καταδεικνύουν ότι το θύμα δέχθηκε μια ιδιαίτερα βίαιη επίθεση με σφοδρά χτυπήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. παρουσιάζει το γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνο του ποινικολόγου απουσίαζε από τον χώρο του εγκλήματος.

Όπως εκτιμούν οι Αρχές, δεν αποκλείεται οι δράστες να πήραν μαζί τους τη συσκευή αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, προκειμένου να αποκρύψουν τυχόν συνομιλίες, μηνύματα ή ραντεβού που ενδεχομένως είχαν προηγηθεί και θα μπορούσαν να προδώσουν την ταυτότητά τους.

Ωστόσο, αυτή ακριβώς η ενέργεια μετατρέπει το τηλέφωνο στο πλέον κρίσιμο «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης:

Άρση Τηλεφωνικού Απορρήτου: Οι ανακριτές ζητούν την άμεση διασταύρωση των δεδομένων από τους παρόχους, ώστε να αποκαλυφθούν οι τελευταίες εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, καθώς και τα μηνύματα στις διαδικτυακές εφαρμογές. Στίγμα Κεραίας (Cell Tower Data): Η διαδρομή που ακολούθησε η συσκευή πριν απενεργοποιηθεί μπορεί να δώσει το ηλεκτρονικό της αποτύπωμα στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, αποκαλύπτοντας το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών.

Παράλληλα, οι Αρχές σαρώνουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών για γενετικό υλικό (DNA) και αποτυπώματα από τον χώρο του γραφείου.