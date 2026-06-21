Μια λογομαχία για φθορές μέσα στο σπίτι φαίνεται πως ήταν η αφορμή για τη στυγερή δολοφονία της 46χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με τα όσα ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος κατά την ανάκρισή του, το πρωί της 30ής Μαΐου η άτυχη γυναίκα τού ζήτησε τον λόγο για ζημιές που είχαν προκληθεί στο οίκημα. Ο καβγάς κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον 43χρονο να αντιδρά βίαια και να χτυπά το κεφάλι της 46χρονης στο πάτωμα, κόβοντάς της το νήμα της ζωής. Στη συνέχεια, προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του, έβαλε τη σορό της στο επαγγελματικό του αυτοκίνητο, τη μετέφερε σε ένα χωράφι σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων και την έθαψε.

Ο ίδιος ανέφερε πως το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο. «Όλα έγιναν μέσα στο σπίτι, δεν το είχα σχεδιάσει», είπε στις Αρχές και απέδωσε τις πράξεις του στις συνεχείς προστριβές που, όπως ισχυρίστηκε, είχε με τη γυναίκα για το σπίτι, καθώς υπήρχαν συχνοί καβγάδες μεταξύ τους. Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει και το ενδεχόμενο ερωτικού κινήτρου.

Η εξαφάνιση και οι έρευνες

Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Βαρύπετρου Χανίων από τις 30 Μαΐου. Μετά τη δήλωση εξαφάνισης που υπέβαλε ο αδελφός της, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν συνεχείς καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντός της.

Στην Κρήτη μετέβη μάλιστα και ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) από την Αθήνα, για να συλλέξει στοιχεία από την κατοικία του 43χρονου. Η υπόθεση άρχισε να «κλειδώνει» όταν οι εργαστηριακές εξετάσεις DNA ταυτοποίησαν το αίμα της 46χρονης, το οποίο εντοπίστηκε τόσο σε χώρους του σπιτιού, όσο και στο όχημα του δράστη.

Το «θρίλερ» της ανάκρισης και η απόπειρα φυγής

Ο κατηγορούμενος είχε κληθεί ήδη τρεις φορές για κατάθεση. Μόλις αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός των Αρχών στενεύει γύρω του, τράπηκε σε φυγή το πρωί της Παρασκευής (19/6). Μετά από αστυνομικές αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη, αρχικά με την κατηγορία της καλλιέργειας 13 δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε δικό του χωράφι.

Το Σάββατο (20/6) οδηγήθηκε στον ανακριτή και τον εισαγγελέα, παίρνοντας προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, στελέχη της Ασφάλειας Χανίων και του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής (Ανθρωποκτονιών) τον υπέβαλαν σε εξαντλητική ανάκριση. Παρά την αρχική, απολύτως αρνητική του στάση, ο 43χρονος λύγισε τις πρώτες πρωινές ώρες και ομολόγησε τις πράξεις του, περιγράφοντας το έγκλημα με κάθε λεπτομέρεια.

Εντοπισμός της σορού στον Βατόλακκο

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο της ταφής. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Σήμανσης απέκλεισαν την αγροτική περιοχή Βατόλακκα Χανίων, όπου και εντοπίστηκε το σώμα της άτυχης γυναίκας σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, διαπιστώθηκαν τραύματα που παραπέμπουν σε χτύπημα στο κεφάλι και τραύματα στην αριστερή θωρακική χώρα, με τα ακριβή αίτια θανάτου να αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Συντετριμμένος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αδελφός του θύματος, αναφέροντας: «Είμαι ράκος, έχω να διαχειριστώ και τους άρρωστους γονείς μας. Ήταν κάτι που το περίμενα. Από την πρώτη στιγμή είχα επισημάνει στις Αρχές ότι θεωρούσα πολύ πιθανό ο συγκεκριμένος άνδρας να είχε σοβαρή εμπλοκή».

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, η οποία θα ρίξει φως στα τελικά κίνητρα και στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας που συγκλόνισε την Κρήτη.