Υπό δρακόντεια αστυνομικά μέτρα και μέσα σε κλίμα οδύνης και οργής, μεταφέρθηκε λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί της Τρίτης, 23 Ιουνίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ομολόγησε την άγρια δολοφονία της 45χρονης σπιτονοικοκυράς του, Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης πέρασε αρχικά το κατώφλι της Ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί για μια παράλληλη υπόθεση ναρκωτικών, καθώς είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή (19/6) για κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης σε χώρο που διατηρούσε με συνεργό. Ωστόσο, εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα για την επίσημη άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Κατά την άφιξή του φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί στον χώρο του φώναζε: «Σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να το έχεις δολοφόνε, βρομιάρη».

Ξέσπασε ο αδελφός του θύματος – «Είναι τέρατα»

Στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων βρέθηκε από νωρίς ο αδελφός της άτυχης γυναίκας, Γιάννης Λεβεντάκης, φανερά συντετριμμένος. Σε δηλώσεις του ξέσπασε τόσο κατά του 43χρονου, όσο και κατά της συζύγου του δράστη, προαναγγέλλοντας νομικές ενέργειες εναντίον της: «Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ. Ούτε εκείνον, ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο. Σήμερα θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί βγήκε και έκανε δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της αδελφής μου που δεν ζει πια. Τη θεωρώ χειρότερο τέρας από αυτόν. Αύριο το πρωί είναι η κηδεία της αδερφής μου. Οι γονείς μου δεν είναι σε καλή κατάσταση».

Αναφερόμενος στις προσπάθειες του ζευγαριού να αποπροσανατολίσει τις αστυνομικές έρευνες τις προηγούμενες εβδομάδες, σχολίασε δεικτικά πως «ο έξυπνος παραδέχεται, ο χαζός επιμένει».

Το χρονικό της δολοφονίας και η ομολογία

Η άτυχη γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου από την περιοχή της Αγυιάς Χανίων. Οι έρευνες των αστυνομικών στράφηκαν γρήγορα στον 43χρονο ενοικιαστή της, ο οποίος ήταν από τους τελευταίους ανθρώπους που την είδαν ζωντανή. Η εύρεση κηλίδων αίματος που ανήκαν στην 45χρονη επιβεβαίωσε τις υποψίες των Αρχών για εγκληματική ενέργεια, πιέζοντας τον δράστη, ο οποίος τελικά λύγισε την Κυριακή, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο όπου είχε κρύψει τη σορό, η οποία εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος περιέγραψε με απίστευτη σκληρότητα τον τρόπο που τη δολοφόνησε: Αρχικά την χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι. Όταν η 45χρονη άρχισε να καλεί σε βοήθεια, της έφραξε το στόμα με μονωτική ταινία και τη μαχαίρωσε στο στήθος. Διαπιστώνοντας ότι ήταν ακόμα ζωντανή, την κατάφερε θανάσιμα χτυπήματα στο κεφάλι με ένα ξύλο.

Η ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη επιβεβαίωσε πλήρως τη βαναυσότητα της επίθεσης. Όπως δήλωσε ο ίδιος, ο θάνατος επήλθε αποκλειστικά από τις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσαν τα απανωτά χτυπήματα, καθώς οι μαχαιριές στο στήθος ήταν επιφανειακές και δεν είχαν τρώσει ζωτικά όργανα του θώρακα.

Με πληροφορίες από το flashnews.gr