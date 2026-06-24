Το φως της δημοσιότητας είδαν οι φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού του Σκοπιανού, ο οποίος με τον πιο βίαιο τρόπο αφαίρεσε τη ζωή της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στο Βαρύπετρο Χανίων.

Οι εικόνες αυτές περιλαμβάνονται μέσα στη δικογραφία της δολοφονίας και πέρα από το σπίτι του 43χρονου φαίνεται και το μπλε βαν που φέρεται να χρησιμοποίησε για να μεταφέρει τη σορό της άτυχης γυναίκας, την οποία έκρυψε σε χωράφι ιδιοκτησίας του μετά το φονικό.

Στο τεράστιο πορτ μπαγκάζ του βαν αποτυπώνονται τα σημεία, στα οποία εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος της Σταυρούλας.

Στο διαμέρισμα, στο οποίο διέμενε και νοίκιαζε ο 43χρονος από τη Σταυρούλα, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν ίχνη αίματος που ανήκουν στο θύμα και εξετάστηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

«Την μαχαίρωσα δύο φορές στην καρδιά, πήρα ένα κούτσουρο και τη χτύπησα στο κεφάλι»

Ο καθ΄ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας στην απολογία του παραδέχτηκε τα πάντα. Ωστόσο, σημειώνεται πως για περισσότερες από δύο εβδομάδες έπαιζε θέατρο και προσπαθούσε να παραπλανήσει τις αστυνομικές Αρχές.

Υπενθυμίζουμε πως τα ίχνη της γυναίκας είχαν χαθεί από τις 30 του Μαίου και ο 43χρονος μετά από τρεις πολύωρες καταθέσεις ομολόγησε το έγκλημά του.

«Όταν ήρθε μου χτύπησε την πόρτα και με πήρε και τηλέφωνο αλλά εγώ δεν το σήκωσα και της άνοιξα. Όταν μπήκε με ρώτησε αν θέλω να βγάλει τις παντόφλες αλλά δεν είχα στρωμένα τα χαλιά οπότε της είπα όχι. Άφησε κάτι σακούλες με αυγά και πήγαμε στο σαλόνι .Την κέρασα μπύρα. Δεν ήπιε πολύ γιατί μου είπε ότι βιαζόταν να πάρει το λεωφορείο.

Τότε άρχισε να κάνει σαν τρελή. Μου φώναζε ότι θα με καταστρέψει. Ωρυόταν και με απειλούσε ότι θα τα έλεγε στην γυναίκα μου και θα πει ότι την είχα βιάσει.

Την απώθησα και ξαναήρθε προς το μέρος μου. Της έπιασα το μπουκάλι. Μπλεχτήκαμε και έπεσε στο πάτωμα εκεί όπου χτύπησε το κεφάλι της. Είδα αίματα. Φώναζε και θόλωσα. Τη χτύπησα στο κεφάλι με το μπουκάλι το οποίο έσπασε. Ούρλιαζε και πήρα μια ταινία την τύλιξα δύο φορές και της κάλυψα το στόμα. Προσπάθησε να την βγάλει με τα χέρια της. Το τύλιξα άλλα μια φορά και τότε έχασε τις αισθήσεις της.

Την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς δυο φορές. Πήγα στην κουζίνα και έπλυνα το μαχαίρι με σαπούνι και ξύδι. Δεν θυμάμαι πού το πέταξα. Την άκουσα να φωνάζει ξανά και ξανά για βοήθεια και αν την ακούει κανείς. Πήρα ένα κούτσουρο από το τζάκι, πήγα πάλι στο δωμάτιο. Ήταν μέσα στα αίματα. Την χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές και δεν ξανα μίλησε.

Πήγα στον Γαλατά και πέταξα σε διαφορετικούς κάδους τα πράγματα που είχα βάλει στην σακούλα και σε άλλον το κινητό της και την κάρτα της».

Ξεκίνησα να την σέρνω μέχρι το βαν μου και πήγα στο χωράφι. Ξεκίνησα να σκάβω τον λάκκο ανάμεσα στις πορτοκαλιές. Πήρα ένα καρότσι οικοδομής έβαλα το πτώμα το πήγα στον λάκκο και την έριξα μέσα. Την σκέπασα με χώμα και γύρισα σπίτι και καθάρισα πάλι τα αίματα που είχαν μείνει από την μεταφορά της».