Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία των Χανίων παρακολουθεί τις εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης και δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τον ενοικιαστή της. Τα ίχνη της 45χρονης είχαν χαθεί για παραπάνω από τρεις εβδομάδες με τους δικούς της ανθρώπους να αγωνιούν.

Μετά από τρεις πολύωρες καταθέσεις στις αστυνομικές Αρχές, ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής που είχε συλληφθεί αρχικά για υπόθεση ναρκωτικών, έπειτα από τον εντοπισμό δενδρυλλίων κάνναβης στον χώρο του, ομολόγησε τη δολοφονία της γυναίκας και τους έδειξε το μέρος που την είχε θάψει.

Η Σταυρούλα βρέθηκε νεκρή στην αγροτική περιοχή του Βατολάκκου. Ήταν δεμένη χειροπόδαρα με tie wrap, φιμωμένη, ενώ η σορός της βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη.

Κατά τα λεγόμενα του δράστη, η δολοφονία δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά προέβη σε αυτή μετά από έντονο διαπληκτισμό για ζητήματα που αφορούσαν το ακίνητο. Σύμφωνα με όσα παραδέχθηκε στις Αρχές, ο καβγάς ξέφυγε από τον έλεγχο και κατέληξε σε δολοφονία.

Εντύπωση προκάλεσε στους άνδρες της αστυνομίας το σημείο που έθαψε την 45χρονη, καθώς δεν πρόκειται για κάποια ερημική τοποθεσία, αλλά για ένα σημείο προσβάσιμο και εμφανές, το οποίο συνορεύει με σπίτια και ξένες ιδιοκτησίες.

Υπενθυμίζουμε ότι πριν ο 43χρονος ομολογήσει, επέμενε ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στην εξαφάνιση της Σταυρούλας και μάλιστα υποστήριζε πως δεχόταν απειλές για τη ζωή του, ενώ προσπαθούσαν να τον εμπλέξουν σκόπιμα στην υπόθεση.

Η κυνική απολογία του δράστη: «Την μαχαίρωσα δύο φορές στην καρδιά, πήρα ένα κούτσουρο και τη χτύπησα στο κεφάλι»

«Όταν ήρθε μου χτύπησε την πόρτα και με πήρε και τηλέφωνο αλλά εγώ δεν το σήκωσα και της άνοιξα. Όταν μπήκε με ρώτησε αν θέλω να βγάλει τις παντόφλες αλλά δεν είχα στρωμένα τα χαλιά οπότε της είπα όχι. Άφησε κάτι σακούλες με αυγά και πήγαμε στο σαλόνι .Την κέρασα μπύρα. Δεν ήπιε πολύ γιατί μου είπε ότι βιαζόταν να πάρει το λεωφορείο.

Τότε άρχισε να κάνει σαν τρελή. Μου φώναζε ότι θα με καταστρέψει. Ωρυόταν και με απειλούσε ότι θα τα έλεγε στην γυναίκα μου και θα πει ότι την είχα βιάσει.

Την απώθησα και ξαναήρθε προς το μέρος μου. Της έπιασα το μπουκάλι. Μπλεχτήκαμε και έπεσε στο πάτωμα εκεί όπου χτύπησε το κεφάλι της. Είδα αίματα. Φώναζε και θόλωσα. Τη χτύπησα στο κεφάλι με το μπουκάλι το οποίο έσπασε. Ούρλιαζε και πήρα μια ταινία την τύλιξα δύο φορές και της κάλυψα το στόμα. Προσπάθησε να την βγάλει με τα χέρια της. Το τύλιξα άλλα μια φορά και τότε έχασε τις αισθήσεις της.

Την πλησίασα και την κάρφωσα με το μαχαίρι στο ύψος της καρδιάς δυο φορές. Πήγα στην κουζίνα και έπλυνα το μαχαίρι με σαπούνι και ξύδι. Δεν θυμάμαι πού το πέταξα. Την άκουσα να φωνάζει ξανά και ξανά για βοήθεια και αν την ακούει κανείς. Πήρα ένα κούτσουρο από το τζάκι, πήγα πάλι στο δωμάτιο. Ήταν μέσα στα αίματα. Την χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές και δεν ξανα μίλησε.

Πήγα στον Γαλατά και πέταξα σε διαφορετικούς κάδους τα πράγματα που είχα βάλει στην σακούλα και σε άλλον το κινητό της και την κάρτα της».

Ξεκίνησα να την σέρνω μέχρι το βαν μου και πήγα στο χωράφι. Ξεκίνησα να σκάβω τον λάκκο ανάμεσα στις πορτοκαλιές. Πήρα ένα καρότσι οικοδομής έβαλα το πτώμα το πήγα στον λάκκο και την έριξα μέσα. Την σκέπασα με χώμα και γύρισα σπίτι και καθάρισα πάλι τα αίματα που είχαν μείνει από την μεταφορά της».

Το χρονικό της γνωριμίας τους

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στις Αρχές, ο 43χρονος, η ερωτική τους σχέση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, τότε η 45χρονη του εξέφρασε την επιθυμία της να συνεχίσουν ωστόσο εκείνος της έλεγε ότι δεν θέλει.

«Στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη, έκανα ένα τραπέζι στο σπίτι ήταν δύο ζευγάρια και κάλεσα και την Σταυρούλα. Είχαμε πει ότι θα βρεθούμε στις 6 το απόγευμα και εκείνη ήρθε μισή ώρα νωρίτερα για να με βοηθήσει. Αφού έφυγαν τα δύο ζευγάρια, εκείνη έμεινε. Ήμασταν φτιαγμένοι από τις μπύρες που είχαμε πιει και ήρθαμε σε ερωτική επαφή».

Ο Σκοπιανός επιμένει ότι από τότε δεν έγινε ξανά κάτι μεταξύ τους αλλά εκείνη ήθελε να συνεχίσουν, του τηλεφωνούσε και προσπαθούσε να πηγαίνει σπίτι του αλλά εκείνος την απέφευγε.

Πώς σκότωσε ο 43χρονος την Σταυρούλα Λεβεντάκη

Ο 43χρονος υποστήριξε ότι το φονικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού για την κατάσταση του οικήματος. Ο Σκοπιανός ισχυρίστηκε ότι δεν είχε προσχεδιάσει την πράξη του, αλλά αντέδρασε βίαια όταν η ιδιοκτήτρια του μίλησε υποτιμητικά για την ακαταστασία του χώρου, με αποτέλεσμα εκείνος να θολώσει.

Την χτύπησε αρχικά στο κεφάλι με ένα βαρύ αντικείμενο, και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε δύο φορές στο στήθος, κοντά στην καρδιά.

Μετά το έγκλημα, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο. Αφού τοποθέτησε το σώμα της 45χρονης σε πλαστικές σακούλες, το μετέφερε με το όχημά του σε ένα κτήμα που διατηρούσε σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων, όπου και το έθαψε. Επιστρέφοντας στη σκηνή του εγκλήματος, καθάρισε σχολαστικά τα αίματα και κατέστρεψε το σύστημα των καμερών ασφαλείας.

Παρά τις προσπάθειές του, η σήμανση εντόπισε γρήγορα ίχνη DNA και κηλίδες αίματος του θύματος στο πάτωμα, σε μια σφουγγαρίστρα, στην τηλεόραση, αλλά και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του. Σημειώνεται ότι το σημείο ταφής βρισκόταν ακριβώς δίπλα από μια χασισοφυτεία, για την οποία ο 43χρονος είχε ήδη συλληφθεί κατά το αρχικό στάδιο των ερευνών.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της Σταυρούλας.

Σημειώνεται πως ο Διευθυντής της Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος, Κανέλλος Νικολάου αναμένεται να κάνει δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 10.30 στο Γραφείο του στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων.

Παραπλάνησε τις Αρχές με τις τραπεζικές κάρτες της 45χρονης

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο 43χρονος προσπάθησε να την παραπλανήσει με τις κινήσεις του μετά το φονικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σκοπιανός έκανε αναλήψεις χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Σταυρούλας, ενώ αργότερα παρέδωσε και τις κάρτες της σε άλλον άνδρα, έχοντας μάλιστα πάνω σημειώσει τα PIN.

Ο άνδρας στο οποίο έδωσε ο 43χρονος τις κάρτες έκανε αναλήψεις από ATM των Χανίων, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να προκύπτουν ενδείξεις συνέργειας στη δολοφονία της 45χρονης.

Οι αστυνομικές Αρχές θεωρούν ότι ο 43χρονος προέβη σε αυτή την κίνηση για να δημιουργήσει σύγχυση στις έρευνες και να απομακρύνει τις υποψίες από τον ίδιο.

Το βίντεο που «μίλησε»

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού ήταν καθοριστικό για την εξιχνίαση της εξαφάνισης της 45χρονης. Στο βίντεο, σύμφωνα με τις Αρχές καταγράφεται η 45χρονη να μπαίνει στο σπίτι, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται να αποχωρεί. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της έρευνας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, είπε πως ο 43χρονος είχε διαγράψει το επίμαχο βιντεοληπτικό υλικό σε μια προσπάθεια να εξαφανίσει στοιχεία που τον ενοχοποιούσαν.

«Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που δείχνει τη γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι και να μην εξέρχεται ποτέ από αυτό. Το υλικό είχε διαγραφεί από τον δράστη και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Πηγή:Creta24, EKriti