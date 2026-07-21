Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με βαριοπούλα σε 42χρονο φύλακα, τραυματίζοντάς τον στο χέρι.

Το επεισόδιο κλιμακώθηκε όταν ο φύλακας ζήτησε τη βοήθεια 59χρονου υπαλλήλου του αμαξοστασίου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν απειλές, ύβρεις και σωματική βία μεταξύ των εμπλεκομένων.

Η επίθεση με τη βαριοπούλα και η κλιμάκωση

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 60χρονος άνδρας επιτέθηκε, για αδιευκρίνιστη μέχρι στιγμής αιτία, σε 42χρονο φύλακα (υπάλληλο σε εταιρεία σεκιούριτι) που εκτελούσε βάρδια στο αμαξοστάσιο. Ο 60χρονος κατάφερε χτύπημα στο χέρι του 42χρονου με βαριοπούλα, προκαλώντας του τραυματισμό.

Στην προσπάθειά του να διαχειριστεί την επικίνδυνη κατάσταση, ο τραυματισμένος φύλακας κάλεσε σε βοήθεια έναν 59χρονο υπάλληλο του αμαξοστασίου.

Η παρουσία του δεύτερου υπαλλήλου οδήγησε σε περαιτέρω οξύτητα, αφού ο 60χρονος δράστης απείλησε και εξύβρισε τον 59χρονο, ενώ ο 59χρονος υπάλληλος ανταπέδωσε τις ύβρεις και φέρεται να άσκησε σωματική βία εναντίον του 60χρονου.

Μετά την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας, το επεισόδιο έληξε και υποβλήθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις.

Δύο συλλήψεις και παροχή πρώτων βοηθειών

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 60χρονου και του 59χρονου, οι οποίοι οδηγούνται στις αρμόδιες αρχές.

Στον 42χρονο φύλακα παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες για το τραύμα στο χέρι του, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά ή η περαιτέρω νοσηλεία του σε νοσοκομείο.