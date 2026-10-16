Στην επικύρωση του προστίμου ύψους 90.000 ευρώ που είχε επιβάλει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ προχώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η υπόθεση αφορά τη μετάδοση, μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου του καναλιού, σχολίων παίκτη του ριάλιτι «Big Brother» τα οποία προσέβαλλαν την ανθρώπινη αξία και παρακινούσαν σε έμφυλη βία και βιασμό.

Με απόφαση του Δ΄ Τμήματος, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι οι υποχρεώσεις των τηλεοπτικών φορέων για τη διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας ισχύουν ακέραιες και στο διαδικτυακό περιεχόμενο, καθιστώντας το ΕΣΡ αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων ανεξαρτήτως μέσου μετάδοσης.

Η απόφαση του Δ΄ τμήματος του ΣτΕ

Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόεδρο την Αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια την Πάρεδρο Δήμητρα Μαυροπόδη, εξέτασε τη νομιμότητα της κυρωτικής απόφασης του ΕΣΡ που είχε επιβληθεί στον ΣΚΑΪ και απέρριψε τους ισχυρισμούς του τηλεοπτικού σταθμού.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε το διοικητικό πρόστιμο των 90.000 ευρώ, κρίνοντας ως πλήρως αιτιολογημένη την απόφαση της ανεξάρτητης αρχής.

Στο σκεπτικό του, το ΣτΕ υπογραμμίζει ότι ο τηλεοπτικός φορέας όφειλε να έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή της προβολής τέτοιου περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προγράμματος.

Αρμοδιότητα του ΕΣΡ και στο διαδικτυακό περιεχόμενο

Η απόφαση 1470/2026 θέτει ένα καθοριστικό νομικό δεδομένο για την εποπτεία του οπτικοακουστικού περιεχομένου στην ψηφιακή εποχή, ξεκαθαρίζοντας το πλαίσιο ευθύνης των καναλιών στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου:

Οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών τηλεοπτικών φορέων για τη διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προγράμματος και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου καταλαμβάνουν και το περιεχόμενο των διαδικτυακών ιστοτόπων τους.

Οι ειδικότερες απαγορεύσεις μετάδοσης προγραμμάτων που εμπεριέχουν έμφυλες διακρίσεις και στερεότυπα ή υποβαθμίζουν το γυναικείο φύλο ισχύουν ανεξαρτήτως του μέσου μετάδοσης.

Η απαγόρευση πρόκλησης μίσους βάσει φύλου δεσμεύει όλους τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς δυνατότητα εξαιρέσεων ανάλογα με το μέσο παροχής των υπηρεσιών τους.

Κατά συνέπεια, ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΕΣΡ, ακόμη και όταν το οπτικοακουστικό περιεχόμενο μεταδίδεται μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου ενός τηλεοπτικού φορέα.

Τι είχε προηγηθεί

Για να κατανοηθεί το υπόβαθρο της δικαστικής απόφασης, υπενθυμίζεται ότι το έτος 2020, ο παίκτης του «Big Brother», Αντώνης Αλεξανδρίδης, βρέθηκε εκτός παιχνιδιού όταν η κάμερα τον κατέγραψε να συνομιλεί με συμπαίκτες του και να αναφέρει τη χυδαία φράση: «με τις γκόμενες πάω με μία κάθε μέρα για να αδειάζει το πακέτο, αλλιώς έχει βιασμό».

Τα βίντεο με όσα ακούστηκαν να λέει ο Αντώνης Αλεξανδρίδης:

Η δήλωση αυτή προκάλεσε κύμα οργής στο κοινό, κατακλυσμό αρνητικών σχολίων στο Twitter, καθώς και την άμεση αποχώρηση των εταιρειών-χορηγών του τηλεοπτικού προγράμματος. Εταιρείες όπως η Rigas Furniture, η Candia και η Doctor Plant προέβησαν σε επίσημες τοποθετήσεις δηλώνοντας την πλήρη αποστασιοποίησή τους από το ριάλιτι.

Παράλληλα, υπήρξε άμεση παρέμβαση του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου, Στέλιου Πέτσα, ο οποίος χαρακτήρισε τον διάλογο ως «χυδαία σεξιστικό που παραπέμπει ακόμα και σε εγκληματική πράξη», ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από το ΕΣΡ και επικοινωνώντας με τον τηλεοπτικό σταθμό για την ανάληψη ευθυνών.