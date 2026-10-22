Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών απέφυγε να καταδικάσει την απόφαση του Κοινοβουλίου της Λιβύης για το τουρκολυβικό μνημόνιο.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε νεότερη τοποθέτησή του δεν έκανε καθόλου λόγο σε αναφορές που είχαν συμπεριληφθεί σε προηγούμενες δηλώσεις και στήριζαν ελληνικές θέσεις.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal για τις τελευταίες εξελίξεις, καλώντας τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου να επιλύσουν τις θαλάσσιες διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων και με καλή πίστη.

Ακόμη, τόνισε ότι η χώρα μας και η Τουρκία ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, πρέπει να αντιμετωπίζουν τις διαφωνίες τους μέσω διμερών επαφών.

«Ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας στην Ανατολική Μεσόγειο να επιλύσουν τις θαλάσσιες διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν με καλή πίστη. Η επίλυση των θαλάσσιων ζητημάτων εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των πλευρών και ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και δραστηριότητες εξερεύνησης, οι οποίες θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τις ενθαρρύνουμε να προχωρήσουν σε διμερείς επαφές, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν ζητήματα διαφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπαρτμεντ.

Η διαφοροποιήση των ΗΠΑ

Ωστόσο, στη δήλωση αυτή αφαιρέθηκε η αναφορά στον προκλητικό χαρακτήρα του τουρκολιβυικού μνημονίου, την οποία η Ουάσινγκτον είχε διατυπώσει στο παρελθόν.

Ακόμη, δεν περιλαμβάνεται καμία αναφορά στη θέση ότι το συγκεκριμένο μνημόνιο δεν μπορεί νομικά να επηρεάσει τα δικαιώματα τρίτων κρατών, όπως της Ελλάδας, ούτε και η αναφορά στα δικαιώματα των νησιών σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Η διαφοροποίηση των ΗΠΑ έχει ιδιαίτερη σημασία συγκριτικά με τις προηγούμενες τοποθετήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. Τον Δεκέμβριο του 2019, απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή της Hellas Journal στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μιχάλη Ιγνατίου, οι ΗΠΑ είχαν χαρακτηρίσει την ανακοίνωση για την υπογραφεί του τουρκολιβυκού μνημονίου «μη εποικοδομητική και προκλητική», τονίζοντας τον κίνδυνο περιφερειακής κλιμάκωσης λόγω της σύγκρουσης στη Λιβύη.

Οι καταιγιστικές αυτές εξελίξεις αναδεικνύουν τον κίνδυνο, η ένταση με τη Λιβύη να λάβει ευρύτερες περιφερειακές διαστάσεις, καθώς και την επείγουσα ανάγκη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εργαστούν προς την κατεύθυνση μιας λύσης μέσω νέων διαπραγματεύσεων.