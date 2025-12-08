Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Εκπαίδευση Στελεχών της 88ης Στρατιωτικής Διοίκησης Λέσβου όσον αφορά την Καρδιοαναπνευστική Αναζωωγόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με την έγκριση του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνη Αυγερινού, και του Διοικητή της 88 ΣΔΙ, Ταξιάρχου Πασχάλη Φιλούση.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της δεύτερης ομάδας στελεχών της 88 ΣΔΙ, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του παραρτήματος με το ΓΕΣ.

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Τοπικό Παράρτημα Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με τις πιστοποιημένες Εθελόντριες Εκπαιδεύτριες και Εθελοντές του Τμήματος Υγείας να παρουσιάζουν το 6ωρο εκπαιδευτικό μοντέλο ΚΑΡΠΑ και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

Οι εκπαιδευθέντες απέκτησαν δεξιότητες πρώτης γραμμής, ενώ όλοι θα λάβουν Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και αυτοπεποίθησή τους σε κρίσιμες καταστάσεις.