Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της εξάρθρωσης του ιρανικού δικτύου που σχεδίαζε δολοφονικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους, καθώς δημοσιεύματα από την Αλβανία φέρνουν στο φως της δημοσιότητας την ταυτότητα του φερόμενου στόχου, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η πληροφορία από τις Αρχές, που εμπλέκονται στην έρευνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Top Channel, στο στόχαστρο των εκτελεστών φέρεται να βρισκόταν γνωστός επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Βάσει των αλβανικών δημοσιευμάτων πρόκειται για τον Αβραάμ – Μίνως Μωυσή, ο οποίος είναι στέλεχος της Intracom Defense, της κορυφαίας ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

«Είναι γνωστός κυρίως για τους ηγετικούς του ρόλους και τη συμμετοχή του στα διοικητικά συμβούλια αρκετών μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα, ιδίως στον φαρμακευτικό και εμπορικό/βιομηχανικό τομέα» αναφέρει στο ρεπορτάζ του αλβανικού καναλιού.

Σημειώνεται πως ο Αβραάμ Μωυσής πέρα από στέλεχος της Intracom Defense είναι και Β΄ Αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Credia Bank. Ακόμη, είναι ιδρυτικός εταίρος, συνιδιοκτήτης και ανώτερος σύμβουλος της συμβουλευτικής εταιρείας SYNERGON Partners από το 2013 έως σήμερα.

Η επαγγελματική του ιδιότητα είναι μαθηματικός και αδειούχος αναλογιστής, με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό στην Αναλογιστική Επιστήμη από το Heriot-Watt.

Το προφίλ και η δράση του

Στέλεχος μεγάλων εταιρειών στην αιχμή της τεχνολογίας, ο Αβραάμ Μωυσής με εβραϊκή καταγωγή διαθέτει επαγγελματική διαδρομή άνω των 35 ετών στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα, έχοντας υπηρετήσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σήμερα κατέχει τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, Ιntracom Defense.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη θεσμική και δημόσια δραστηριότητα:

Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και συμμετέχει σε διεθνείς πρωτοβουλίες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Εβραίων.

Τον Μάρτιο του 2026 έλαβε μέρος στην 6η Σύνοδο Ευρωπαίων Εβραίων Ηγετών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Έχει παρέμβει επανειλημμένα δημόσια κατά του αντισημιτισμού, δημοσιεύοντας μάλιστα άρθρα το καλοκαίρι του 2026 (Ιούλιο και Αύγουστο) με τα οποία άσκησε κριτική στον τρόπο αντιμετώπισης αντισημιτικών περιστατικών από τους θεσμούς.

Προς το παρόν παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η επιλογή του συνδέεται με τον θεσμικό του ρόλο στην εβραϊκή κοινότητα ή με τη συμμετοχή του στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Το χρονικό της εξάρθρωσης και οι συλλήψεις

Η έρευνα των μυστικών υπηρεσιών ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2026, όταν διαβιβάστηκαν στις ελληνικές Αρχές οι πρώτες πληροφορίες για τη δράση του δικτύου. Ακολούθησε πολύμηνη, συντονισμένη επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και συνεργαζόμενων ξένων υπηρεσιών, όπως η Μοσάντ:

12 Νοεμβρίου 2026: Πραγματοποιείται η πρώτη σύλληψη επί ελληνικού εδάφους. Ένας υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας εντοπίζεται στα σύνορα από τις ελληνικές αρχές και παραδίδεται στις αρχές της χώρας του.

Επιχειρήσεις σε Σκόπια και Κουμάνοβο: Ακολουθούν συντονισμένες έφοδοι στη Βόρεια Μακεδονία, οδηγώντας στη σύλληψη τεσσάρων ακόμη ατόμων.

Από τους πέντε συλληφθέντες (ηλικίας 29 έως 73 ετών), οι τέσσερις κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ στον πέμπτο επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»). Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό ενός έκτου εμπλεκόμενου προσώπου.

Ο Ιρανός «εγκέφαλος» και η σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ως κεντρικός συντονιστής του δικτύου φέρεται ένας Ιρανός, ονόματι Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ο οποίος διατηρεί διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν. Ο ίδιος έδινε απευθείας εντολές σε ομάδα σκληρών κακοποιών από τη Βόρεια Μακεδονία, με βαρύ παρελθόν στο οργανωμένο έγκλημα, τους οποίους είχε στρατολογήσει για την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου.

Καθοριστικό ρόλο συνδέσμου ανάμεσα στον Ιρανό συντονιστή και τους εκτελεστές φέρεται να διαδραμάτισε ο Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι, διαβόητος έμπορος ναρκωτικών –Τούρκος υπήκοος ιρανικής καταγωγής– ο οποίος καταζητείται και από το FBΙ.

Η εμπλοκή του με το πλοίο των ναρκωτικών, το περιβόητο «Noor 1»

Στην Ελλάδα, το όνομά του Ζιντάστι ήρθε στο προσκήνιο μέσω της υπόθεσης του πλοίου «Noor 1», το οποίο μετέφερε τρεις τόνους ηρωίνης στην Ελευσίνα το 2014. Για την εμπλοκή του στη χρηματοδότηση και την οργάνωση του φορτίου, εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης το 2017.

Ο Ζιντάστι θεωρείται ένα από τα κεντρικά πρόσωπα και φερόμενος ως «εγκέφαλος» και βασικός χρηματοδότης πίσω από το φορτίο ηρωίνης του δεξαμενόπλοιου «Noor 1». Μάλιστα, είχε δικαστεί στη χώρα μας για την υπόθεση, όμως ο πρόεδρος του δικαστηρίου τον έκρινε αθώο «λόγω αμφιβολιών».

Όπως αποκάλυψε τότε ο Μάκης Τριανταφυλλόπουλος και η «Ζούγκλα» η ποσότητα της ηρωίνης που είχε φορτωθεί στο «Noor 1» ήταν τρεις τόνοι και μάλιστα, τμήμα της πωλήθηκε έξω από την Κρήτη.

Διαβάστε το σχετικό ρεπορτάζ της «Ζούγκλας»:

Ο Ιρανός ναρκοβαρόνος και πρωταγωνιστής της υπόθεσης «Noor 1» πίσω από το σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα

Επιβεβαίωση της Ζούγκλας για τους 3 τόνους ηρωίνης που μετέφερε το “Noor1”