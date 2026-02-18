Οσμή σκανδάλου που έχει και πολιτικές προεκτάσεις αποκτά η υπόθεση με τα μαϊμού επιδόματα στον ΟΠΕΚΑ, ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ, που μπήκαν στο μικροσκόπιο του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στο πόρισμα της Αρχής που έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες, υπάρχουν αναφορές για την επίμαχη περίοδο ελέγχου από το 2020 μέχρι το 2022, που φέρεται να ελέγχθηκαν 372 φάκελοι για χορηγήσεις επιδομάτων στους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που επιχειρούσε να κάνει παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων. Πληροφορίες μάλιστα, αναφέρουν ότι πρόσφατα απομακρύνθηκε από τον οργανωτικό τομέα του κινήματος.

Από τον εσωτερικό έλεγχο του οργανισμού διαπιστώθηκε επίσης πως, κατά τη διάρκεια της θητείας δύο προϊσταμένων του σχετικού με τη χορήγηση του επιδόματος Τμήματος, επιτρεπόταν η προσέλευση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ προσώπων (όχι αιτούντων), οι οποίοι/ες φαίνεται ότι προσκόμιζαν, εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας, αιτήσεις για χορήγηση του επιδόματος. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Η ΕΑΔ συνέστησε στη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των αρμοδίων υπαλλήλων και να αναζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, ενώ υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις για αύξηση του ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος.

Πώς αποκαλύφθηκαν οι παραβάσεις

Κατόπιν έκτακτου εσωτερικού ελέγχου που διενήργησε ο ΟΠΕΚΑ, διαπιστώθηκε ότι επιχειρήθηκε παράτυπη έγκριση αιτήσεων από πρώην Προϊστάμενο/μένη, που παρακρατούσε στην κατοχή του/της φακέλους με Αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος.

Μάλιστα κατόπιν της απόσπασής του/της σε Υπηρεσία εκτός του ΟΠΕΚΑ, εισήγαγε και επιχείρησε παράτυπη έγκριση αιτήσεων στην Υπηρεσία.

Επιπρόσθετα, από τον εσωτερικό έλεγχο του οργανισμού διαπιστώθηκε επίσης πως, κατά τη διάρκεια της θητείας δύο (2) Προϊσταμένων του σχετικού με τη χορήγηση του Επιδόματος Τμήματος, επιτρεπόταν η προσέλευση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ προσώπων (όχι αιτούντων), οι οποίοι/ες φαίνεται ότι προσκόμιζαν, εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας, Αιτήσεις για χορήγηση του Επιδόματος.

Οι συστάσεις της ΕΑΔ:

– Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ κατά του/της αρμόδιου/ας υπαλλήλου

– Αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ.

– Συγκεκριμένες προτάσεις για αύξηση του ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του Επιδόματος

– Σημειώνεται πως η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.