Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Στέλλα Άλφα έχει καταφέρει κάτι που λίγοι μπορούν: να ενώσει όλα όσα αγαπά και να ξεχωρίζει σε κάθε της βήμα. Διδάσκει μουσική αλλά παράλληλα είναι παίκτρια σε ποδοσφαιρική ομάδα.

Παντρεύει τη μουσική με τον αθλητισμό και όπως η ίδια λέει όταν αγαπάς πραγματικά κάτι, βρίσκεις τον τρόπο και τον χρόνο να ασχοληθείς με αυτό και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα.

Η ταλαντούχα μουσικός από το Ηράκλειο Κρήτης ζει πλέον στην Αθήνα, όπου εργάζεται ως δασκάλα μουσικής, ενώ παράλληλα αγωνίζεται στο ποδόσφαιρο με την ομάδα Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, η οποία φέτος εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Γυναικών.

Πρόσφατα, ένα ακόμη όνειρο της Στέλλας πήρε σάρκα και οστά: κυκλοφόρησε επίσημα το πρώτο της τραγούδι, με τίτλο «Να πας εκεί που κοιτάς», ένα κομμάτι που έχει συνθέσει η ίδια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Match Time» της τηλεόρασης CRETA, αποκάλυψε πώς λατρεύει το τραγούδι, κάτι που ήξερε από πολύ νωρίς, ταυτόχρονα όμως εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική, το ποδόσφαιρο και τη διδασκαλία.

Για τη Στέλλα Άλφα, το μυστικό είναι ένα: όταν αγαπάς κάτι πραγματικά, πάντα βρίσκεις τον τρόπο και τον χρόνο να το κάνεις να συμβεί.