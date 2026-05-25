Στην Αλεξανδρούπολη θα βρίσκεται την Τρίτη, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πραγματοποιώντας την πρώτη της επίσκεψη στην πρωτεύουσα του Έβρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KranosGR.com, η Αμερικανίδα Πρέσβης αναμένεται να αφιχθεί στην Αλεξανδρούπολη στις 10:00 το πρωί, και αμέσως μετά θα μεταβεί στη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού «Έβρος», όπου θα έχει συνάντηση με τον Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Αντιστράτηγος Καβιδόπουλος, με βαθιά γνώση των ελληνοαμερικανικών στρατιωτικών σχέσεων, έχει υπηρετήσει στο παρελθόν ως Ακόλουθος Άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον. Η παρουσία του στο πρόγραμμα της Αμερικανίδας Πρέσβη καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στη στρατιωτική διάσταση της επίσκεψης.

Μετά την παρουσία της στη 12η Μεραρχία, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συνοδευόμενη από τον Αντιστράτηγο Καβιδόπουλο, θα μεταβεί στο Στρατόπεδο Γιαννούλη, όπου βρίσκονται Αμερικανικές Δυνάμεις.

Η Αλεξανδρούπολη παραμένει κομβικό σημείο για την αμυντική και στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, με το λιμάνι της πόλης να έχει αναβαθμισμένο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη μετακίνηση δυνάμεων, μέσων και υλικού προς την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Πέραν των στρατιωτικών επαφών, η Αμερικανίδα Πρέσβης θα έχει συνάντηση με τους υπευθύνους του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης, καθώς και με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και γεύμα που θα παρατεθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Αλεξανδρούπολης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της περιοχής.

Η επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Έβρο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τόσο για τον στρατηγικό της ρόλο, όσο και για τη σημασία της στην ελληνοαμερικανική αμυντική συνεργασία.